Tôi lái môtô vượt ngọn đèo cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Nằm ở độ cao trên 5.000 mét so với mực nước biển, đèo Khardung La quả là thử thách cho những biker khi đến đây vì tình trạng thiếu oxy cho cả xe và người. Vượt qua những cơn mưa không ngừng ở Leh, tôi quyết tâm chinh phục ngọn đèo cao nhất thế giới. Dưới cái lạnh âm 5 độ C, tôi khoác lên mình 3 lớp áo và chiếc áo mưa bên ngoài, may mắn thay lên đến nửa đèo thì mưa tạnh.