Tổ chức đại diện 300.000 doanh nghiệp Mỹ đệ đơn kiện Tổng thống Trump

Nhóm vận động hành lang doanh nghiệp lớn nhất ở Mỹ vừa đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì mức phí 100.000 USD áp với lao động trình độ cao người nước ngoài thuộc diện visa H-1B.

Góc mẫu đơn xin cấp visa H-1B. Ảnh: Reuters

Đơn kiện của Phòng Thương mại Mỹ - đại diện cho 300.000 doanh nghiệp, là đơn kiện tập thể đầu tiên chống lại chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ 2.

Đơn kiện cho rằng tăng phí visa H-1B không thuộc thẩm quyền của tổng thống và sẽ phá vỡ hệ thống visa phức tạp mà Quốc hội Mỹ lập ra.

Chương trình H-1B cho phép các chủ doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động người nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn. Các công ty công nghệ dựa vào chương trình này để tuyển dụng nhân sự cần thiết trong ngành. Mỹ cấp khoảng 65.000 visa H-1B mỗi năm, cùng khoảng 20.000 visa dành cho nhân sự trình độ cao hơn.

Quy định mới sẽ buộc các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào chương trình H-1B phải lựa chọn giữa việc tăng phí lao động hoặc thuê nhân sự chất lượng cao hơn nhưng số lượng ít hơn.

Nhiều thành viên của Phòng Thương mại Mỹ muốn chính quyền bỏ mức phí mới đối với chương trình H-1B, để hỗ trợ các nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên hiện tại của họ.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về đơn kiện này.

Những người phản đối H-1B và các chương trình visa khác cho rằng hệ thống này thường bị lợi dụng để thay thế người Mỹ bằng lao động nước ngoài giá rẻ. Ngược lại, các tập đoàn và nhóm doanh nghiệp coi H-1B là chương trình cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu lao động người Mỹ tay nghề cao.

Các chủ sử dụng lao động hiện đang trả mức phí 2.000 – 5.000 USD cho mỗi visa H-1B, tuỳ thuộc quy mô công ty và các yếu tố khác.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm những người có visa H-1B vào Mỹ nếu chủ sử dụng lao động không nộp thêm 100.000 USD . Mức phí này trước tiên sẽ áp dụng với những người có visa H-1B được lựa chọn kiểu quay xổ số từ tháng 3 năm sau.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn quyền của tổng thống dựa trên luật di trú liên bang để áp dụng chính sách hạn chế nhóm công dân nước ngoài cụ thể bị cho là đang gây bất lợi cho Mỹ. Ông cho rằng việc thay thế lao động Mỹ trên quy mô lớn thông qua chương trình H-1B đe doạ an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ.

Tuy nhiên, Phòng Thương mại nêu trong đơn kiện rằng mức phí 100.000USD không hạn chế nhập cảnh vì số tiền này là do doanh nghiệp nộp, không phải do người nhận visa.