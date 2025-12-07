Tin mừng cho hàng triệu người dùng BHYT ở TP.HCM sau 5 tháng sáp nhập

Sau 5 tháng sáp nhập, y tế TP.HCM bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với chính sách chi trả 100% BHYT cho người từ 65 tuổi, mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh và tăng bao phủ ở vùng khó khăn.

TP.HCM đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ y tế cho người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau 5 tháng kể từ khi hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống y tế TP.HCM ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng. Các chính sách mới lần lượt được ban hành, trong đó nổi bật là việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế cho nhóm người cao tuổi, học sinh và cư dân sinh sống tại xã đảo, vùng an toàn khu.

Những quyết sách này được đánh giá là bước tiến lớn trong chiến lược an sinh y tế, thể hiện cam kết “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên

Bà Nguyễn Hồng Thắm (66 tuổi, TP.HCM) mắc tiểu đường nhiều năm, phải đều đặn đến Bệnh viện Thống Nhất để tái khám và lấy thuốc duy trì. Bà cho biết chính sách hỗ trợ BHYT cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi giúp bản thân bớt nặng gánh chi phí điều trị kéo dài.

"Khi biết TP hỗ trợ BHYT cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi, tôi rất yên tâm. Việc được chi trả giúp giảm lo lắng tiền bạc, nhất là khi phải dùng thuốc điều trị lâu dài", bà nói.

Ông Đinh Thanh (68 tuổi), đang điều trị cao huyết áp và bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh giá đây là chính sách có ý nghĩa lớn về an sinh. “Khi được miễn 100% mức đóng, tôi đi khám hay nằm viện cũng nhẹ gánh hơn nhiều. Chính sách này củng cố thêm niềm tin của người dân đối với chính quyền”, ông chia sẻ.

Trước đó, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi từ ngày 1/1/2026. Theo đó, người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi, đăng ký thường trú tại TP.HCM và chưa hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác, sẽ được ngân sách chi trả 100% mức đóng. Nhóm này hiện có hơn 530.000 người.

Chính sách được kỳ vọng giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người lớn tuổi, những người phải thăm khám định kỳ, điều trị bệnh mạn tính và sử dụng thuốc lâu dài.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Song song đó, UBND TP.HCM cũng ban hành Quyết định 2787/QĐ-UBND về danh sách xã đảo và xã an toàn khu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Hai xã đảo gồm đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An; 16 xã an toàn khu thuộc các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn và TP Thủ Đức.

Người dân sinh sống tại các khu vực này đã được hưởng hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Nghị định 75/2023 trong nhiều năm qua. Việc công bố lại danh sách sau sáp nhập nhằm bảo đảm chính sách không bị gián đoạn, duy trì quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho cư dân vùng xa, nơi điều kiện đi lại, chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.

Bà Lê Thị Thương (58 tuổi, Cần Giờ) cho biết mỗi tháng bà phải đến Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tái khám tim mạch. Nhờ được chi trả toàn bộ BHYT và có thể khám ngay tại địa phương, bà không còn phải lặn lội lên trung tâm hàng chục cây số như trước.

Đỡ được tiền xe, bớt thời gian đi lại, sức khỏe cũng đỡ ảnh hưởng hơn, bà Thương nói thêm. Chính sách này theo chia sẻ của bà Thương đã giúp người bệnh an tâm điều trị dài hạn hơn và gắn bó với hệ thống y tế tuyến gần.

"Tấm thẻ vàng" cho người dân

Trong nhóm được miễn phí BHYT có học sinh với mức hỗ trợ 100% mức đóng. Theo nghị quyết, toàn bộ học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.HCM sẽ được ngân sách thành phố chi trả hoàn toàn chi phí tham gia bảo hiểm.

Chính sách này nằm trong lộ trình mở rộng độ bao phủ BHYT, hướng tới việc bảo đảm mọi nhóm dân cư đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng. Bên cạnh học sinh, TP.HCM cũng chi trả toàn bộ mức đóng cho nhóm người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi chưa nhận bất kỳ hỗ trợ BHYT nào trước đó. Đây được xem là bước tiến nhằm thu hẹp khoảng cách thụ hưởng y tế và giảm gánh nặng khám chữa bệnh cho các hộ gia đình.

Chính sách dự kiến mang lại lợi ích cho hơn 2,7 triệu người, trong đó có hơn 2,03 triệu học sinh. UBND TP.HCM đánh giá đây là chủ trương mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho trẻ em.

TP.HCM hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế cho học sinh từ ngày 14/11. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo tờ trình, chính sách hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh sẽ giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho gia đình, tăng công bằng trong thụ hưởng an sinh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh thành phố vừa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Kinh phí dự kiến triển khai năm 2026 là 2.138 tỷ đồng , trong đó nhóm học sinh chiếm khoảng 1.283 tỷ đồng .

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đánh giá việc chi trả toàn bộ mức đóng BHYT cho người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn thể hiện rõ thái độ trân trọng của hệ thống y tế đối với nhóm dân số dễ tổn thương, thường đối mặt với nhiều bệnh mạn tính và chi phí điều trị kéo dài.

Một khi sức khỏe được đảm bảo, họ vẫn có thể lao động phù hợp, chia sẻ kinh nghiệm sống và trở thành nguồn lực quý giá cho cộng đồng.

"Chính sách này góp phần để chúng ta nhìn nhận người cao tuổi theo hướng tích cực hơn, không phải người cần chăm sóc thụ động, mà là những cá nhân có giá trị và vai trò rõ rệt", PGS Thanh nhấn mạnh.

Trong khi đó, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhận định việc miễn 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tài chính. Theo ông, đây giống như “tấm thẻ vàng” mở cánh cửa tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, từ khám chữa bệnh định kỳ, quản lý bệnh mạn tính cho tới những kỹ thuật chuyên sâu vốn có chi phí lớn, dễ nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều gia đình.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang xây dựng hệ thống chăm sóc lão khoa toàn diện, hướng đến cá thể hóa điều trị và tăng cường phục hồi chức năng, dinh dưỡng chuyên biệt nhằm giúp người bệnh hồi phục tối ưu.

Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, ông Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện, cho biết nhóm thụ hưởng chính sách miễn, giảm BHYT hiện bao gồm học sinh, người cao tuổi và người dân sinh sống tại xã đảo, vùng đặc khu. Theo ông, việc được chi trả hoàn toàn giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, nhất là với những địa bàn vốn gặp khó về di chuyển và tiếp cận y tế.

Khi chi phí khám chữa bệnh không còn là rào cản, người dân có xu hướng khám định kỳ thường xuyên hơn, phát hiện sớm bệnh mạn tính và giảm nguy cơ biến chứng nặng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP.HCM nhiều năm triển khai mô hình khám, quản lý sức khỏe toàn dân ở khu vực khó khăn, góp phần duy trì chất lượng sống và phòng ngừa bệnh tật lâu dài.