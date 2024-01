Timothée Chalamet 'đụng hàng' đồng hồ với Jisoo (BlackPink)

Bên cạnh Cartier, "chàng thơ" người Mỹ ưa chuộng một số mẫu đồng hồ nhỏ, mang phong cách cổ điển và thanh lịch đến từ những thương hiệu cao cấp khác. Xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện của đoàn phim Call Me By Your Name vào năm 2018, Chalamet phối set suit đen lịch lãm, cổ điển với chiếc Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Small Seconds giá 10.300 USD . Ảnh: Atelier de Griff.