Nhãn mác "Swiss Made" đang đối mặt với những câu hỏi về tính minh bạch. Liệu tiêu chuẩn này có còn phản ánh đúng chất lượng và nguồn gốc của đồng hồ Thụy Sĩ?

Từ lâu, dòng chữ "Swiss Made" trên mặt đồng hồ đã trở thành biểu tượng của chất lượng và độ tin cậy.

Suốt nhiều thập kỷ, nhãn mác "Swiss Made" đã giúp ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ khẳng định vị thế.

Nhưng theo Ariel Adams, cây viết từ tạp chí đồng hồ A Blog to Watch, trong bối cảnh hiện nay, khi người tiêu dùng có nhiều thông tin hơn và quan tâm đến tính minh bạch, ý nghĩa của "Swiss Made" đã có phần thay đổi.

Cây viết có tiếng khác từ A Blog to Watch, David Bredan, cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng tiêu chuẩn trên đồng hồ hiện nay không còn đồng nghĩa với việc 100% sản phẩm được sản xuất tại Thụy Sĩ. Anh cho rằng tiêu chuẩn "Swiss Made" không còn nghiêm ngặt như trước đây, thậm chí còn lỏng lẻo hơn so với các tiêu chuẩn tương tự như "Made in America" (sản xuất tại Mỹ).

Theo luật pháp Thụy Sĩ, một sản phẩm có thể được gắn nhãn "Swiss Made" ngay cả khi không phải tất cả bộ phận đều được sản xuất tại quốc gia này. Điều này có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, đặc biệt là tín đồ mong muốn sở hữu đồng hồ hoàn toàn được sản xuất tại Thụy Sĩ.

"Swiss Made" liệu có chỉ là một vỏ bọc cho chủ nghĩa bảo hộ và cô lập?

Theo quan sát của Ariel Adams, hiện có khoảng 360 công ty sử dụng nhãn "Swiss Made" trên sản phẩm của họ. Một số công ty còn tự tạo ra các tiêu chuẩn riêng để khẳng định chất lượng sản phẩm vượt trên yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như Patek Philippe Seal.

Tuy nhiên, sự phản đối mạnh mẽ nhất lại đến từ chính các công ty Thụy Sĩ khác. Họ cho rằng, tiêu chuẩn "Swiss Made" làm giảm giá trị "Swissness" (tính Thụy Sĩ) khi cho phép các công ty sử dụng linh kiện từ nước ngoài.

Vậy, người tiêu dùng có nên quan tâm đến vấn đề này? Và liệu việc bảo hộ ngành công nghiệp quốc gia có còn phù hợp trong thời đại toàn cầu hóa?

Một ví dụ điển hình là thị trường Mỹ, nơi ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ kiếm được nhiều tiền nhất. Tuy nhiên, thay vì chia sẻ lợi nhuận với thị trường này, các thương hiệu Thụy Sĩ lại tìm cách loại bỏ các đại lý ủy quyền của Mỹ và thay thế nhân viên người Mỹ bằng nhân công nhập khẩu.

Hành động này đã gây ra nhiều tranh cãi về đạo đức kinh doanh của Thụy Sĩ, dấy lên câu hỏi "liệu việc tập trung khai thác giá trị từ các thị trường khác mà không chia sẻ lợi ích trở lại có phải là một chiến lược bền vững?".

Nhiều người ủng hộ "lý thuyết hệ sinh thái" cho rằng ngành công nghiệp đồng hồ là một mạng lưới toàn cầu, với sự tham gia của nhiều quốc gia cần hợp tác để sản xuất, xây dựng nhu cầu và bán sản phẩm. Theo đó, không một quốc gia nào nên độc quyền lợi nhuận từ việc bán đồng hồ xa xỉ.

Nhiều linh kiện và kỹ thuật chế tác tốt nhất trên thế giới vẫn đến từ các đơn vị sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ.

Dù nhãn mác "Swiss Made" gây ra nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Thụy Sĩ vẫn là cái nôi của văn hóa chế tác đồng hồ. Nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ nổi bật với trình độ chế tác và quốc gia này vẫn là nơi sản sinh ra những cỗ máy thời gian tốt nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, liệu ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ có đang thực sự trân trọng và hỗ trợ những cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới đã góp phần vào sự thành công của họ?

Khi nhận được rất nhiều tiền từ các thị trường khác, việc các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình dường như không thể chấp nhận được. Do đó, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ nên có trách nhiệm hỗ trợ mạng lưới các chuyên gia trên toàn thế giới đã tạo nên nền công nghiệp này.

Nhưng thực tế, các thương hiệu Thụy Sĩ thường tập trung vào việc bảo vệ thị trường nội địa và tối đa hóa lợi nhuận, thay vì chia sẻ lợi ích với cộng đồng quốc tế.

Theo Ariel Adams, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ cần thể hiện trách nhiệm xã hội và tôn trọng những đóng góp của cộng đồng quốc tế, bằng cách chia sẻ lợi ích kinh tế và tạo cơ hội cho các tài năng trên toàn thế giới.

Chỉ khi đó, "Swiss Made" mới thực sự trở thành biểu tượng của chất lượng, sự tôn trọng và hợp tác, xứng đáng với di sản và vị thế của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ.

Trong thời đại toàn cầu hóa, việc cân bằng giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm toàn cầu là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ.