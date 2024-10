Tiền đạo vô danh gieo sầu lên Bayern Munich là ai

Durán đang trở thành hiện tượng bất ngờ của Aston Villa. Tờ Telegraph miêu tả cầu thủ này "Ông vua của sự hỗn loạn". Một cầu thủ lập dị đến từ Medellin, đang từng bước khẳng định bản thân có thể trở thành ngôi sao trị giá 100 triệu bảng.

Chính vì biết Durán vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, HLV Unai Emery từ chối bán cậu học trò. Quyết định này mang tới trái ngọt cho Aston Villa. Tới nay, chân sút trẻ người Colombia ghi 6 bàn trên mọi đấu trường. Trên sân Villa Park rạng sáng 3/10 (giờ Hà Nội), Durán có bàn thắng để đời trong sự nghiệp tại League Phase Champions League mùa 2024/25.

Cú lốp bóng đẹp mắt của Durán đánh bại Manuel Neuer, giúp Aston Villa giành chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich. Với mũi nhọn 20 tuổi, cứ mỗi lần vào sân thì bản thân lại tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ và thú vị.

Trước khi tỏa sáng tại cúp châu Âu, Durán từng ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới Everton ở Premier League. Từ một tình huống tưởng chừng như mất bóng, tài năng trẻ Nam Mỹ bất ngờ tung cú sút xa tuyệt đẹp từ cự ly hơn 27 mét vào góc cao, đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Trên mạng xã hội, người dùng đùa cợt rằng tới lúc Ole Gunnar Solskjaer không còn được gọi là "Siêu dự bị". Danh xưng này phải thuộc về Durán. Đó là vì trong 6 bàn thắng tiền đạo người Colombia ghi được tới nay, có đến 5 pha lập công xuất hiện khi cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị.

Chính những khoảnh khắc tỏa sáng các nhân biến Durán trở thành vũ khí lợi hại của Aston Villa. Khi đội nhà gặp bế tắc hoặc cần nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu, không ai khác xứng đáng hơn chân sút 20 tuổi làm điều đó.

Đi lên từ những con phố của Medellín (Colombia) đến sân cỏ Premier League, hành trình chinh phục đỉnh cao của Durán là câu chuyện truyền cảm hứng. Được phát hiện từ khi còn rất trẻ, chân sút sinh năm 2003 sớm bộc lộ tài năng bóng đá của mình. Anh gia nhập đội bóng địa phương Envigado khi mới 15 tuổi và nhanh chóng gây chú ý với những màn trình diễn ấn tượng.

Bước ngoặt lớn đến vào cuối năm 2020 khi Durán được Sebastian Pelzer, Giám đốc Kỹ thuật của Chicago Fire, phát hiện. Tại Mỹ, Durán tiếp tục tỏa sáng và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất của MLS. Tốc độ, sức mạnh và khả năng ghi bàn ấn tượng của anh khiến nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu chú ý.

Sau một thời gian ngắn thi đấu tại MLS, Durán quyết định chuyển đến chơi bóng cho Aston Villa vào năm 2023. Mặc dù phải cạnh tranh với những cầu thủ giàu kinh nghiệm, tài năng trẻ người Colombia vẫn chứng tỏ được giá trị của mình.

Nhiều người so sánh Durán với các tiền đạo huyền thoại của Colombia như Radamel Falcao và Faustino Asprilla. Cả hai đều sở hữu những phẩm chất đặc biệt và đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, Durán vẫn còn rất trẻ và con đường phía trước còn dài. Anh cần tiếp tục nỗ lực để có thể đạt được những thành công như các đàn anh đi trước.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.