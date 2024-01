Tiệm cho thuê áo dài nhận gần 1.000 đơn trước dịp Tết

Khách hàng có thể thuê kèm các phụ kiện đi cùng như guốc mộc, giỏ mây, bờm tóc, quạt, khăn… với giá dao động từ 30.000 đồng/món. “Cửa hàng mình năm nay đông khách gấp đôi so với năm trước, một phần do nhu cầu thuê áo dài của các bạn nam cũng tăng cao”, chị Linh, chủ cửa hàng, chia sẻ.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.