Thứ ngày càng to của nhà vô địch thể thao

Trong khi người hâm mộ hướng sự chú ý về NBA (Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), thợ kim hoàn nổi tiếng Jason Arasheben, Giám đốc điều hành công ty trang sức Jason of Beverly Hills, lại đang trăn trở về những chiếc nhẫn cho các nhà vô địch. Bên cạnh việc thiết kế phụ kiện cho các rapper Drake và A$AP Rocky, Arasheben còn được biết đến là người đứng sau những chiếc nhẫn dành cho các đội thể thao vô địch. Anh mang đến thị trường những mẫu nhẫn đảo ngược, có thể tháo rời, theo The New York Times.