Thành phần dưỡng da Hàn Quốc bất ngờ 'tấn công' thị trường Mỹ

Sau dịch nhầy ốc sên, các mỹ phẩm Hàn Quốc có các chiết xuất từ diếp cá đang làm mưa làm gió trong giới skincare, đặc biệt ở thị trường Mỹ.

Mỹ phẩm dưỡng da chiết xuất diếp cá đang trở nên thịnh hành. Ảnh minh họa: @aimeesong.

Hàn Quốc thực sự "danh xứng với thực" khi nói về lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da. Quốc gia này thường xuyên đi đầu trong công cuộc đổi mới khi liên tục tạo ra những công thức hiệu quả giúp điều trị da mà không gây kích ứng hoặc viêm quá mức.

Họ cũng góp phần giới thiệu một số thành phần sang thị trường mới. Chẳng hạn, dịch nhầy ốc sên (snail musin), một thành phần từng ít được biết đến ở Mỹ, nay đã trở nên phổ biến nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm dịu và làm đầy da.

Gần đây, chiết xuất diếp cá "nối bước" tấn công thị trường Mỹ. Tương tự dịch nhầy ốc sên, thành phần này được sử dụng trong các công thức của Hàn Quốc từ lâu đời. Thành phần đa năng này có thể làm dịu mụn trứng cá, giảm mẩn đỏ và thậm chí giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, theo Who What Where.

Diếp cá được đưa vào không ít sản phẩm dưỡng da tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa: The Zoe Report, ongredientsus.

Theo Alicia Yoon, chuyên gia chăm sóc da người Hàn Quốc, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của hãng mỹ phẩm Peach & Lily, diếp cá là một loại cây có nguồn gốc từ châu Á có tên là Houttuynia Cordata (eoseongcho trong tiếng Hàn).

Chiết xuất diếp cá được dùng trong ngành chăm sóc da của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ và đang phổ biến hơn trong vài năm gần đây.

Một phần lý do khiến các sản phẩm chứa diếp cá ngày càng được ưa chuộng là do hàng loạt các lợi ích cho da mà chúng sở hữu. Nguyên nhân khác là danh tiếng của K-beauty trên toàn thế giới và cách mạng xã hội quảng bá thành phần này.

Phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là TikTok, đã đóng một vai trò lớn trong việc quảng cáo chiết xuất diếp cá như một thành phần nổi bật trong chăm sóc da của Hàn Quốc.

Thực tế, diếp cá có lịch sử lâu đời trong y học cổ truyền Trung Quốc (TCM) và các phương pháp thảo dược Hàn Quốc, nơi chúng đã được sử dụng như một chất hỗ trợ tiêu hóa và đắp ngoài da trong nhiều thế kỷ.

Dù phù hợp với mọi loại da, các chuyên gia vẫn khuyến khích thử sản phẩm diếp cá trên vùng da nhỏ trước khi chính thức sử dụng. Ảnh minh họa: @mobinapeiman.

Yoon giải thích rằng chúng giàu flavonoid, hợp chất chuyển hóa của thực vật mang nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nổi tiếng với đặc tính làm dịu, chống viêm và kháng khuẩn. Trong chăm sóc da, diếp cá được đánh giá cao vì khả năng làm dịu da bị kích ứng, giảm mẩn đỏ, ngăn ngừa mụn và giúp cân bằng da.

Brendan Camp, bác sĩ da liễu của cơ sở chăm sóc da MDCS Dermatology, xác nhận rằng các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của diếp cá hữu ích trong việc điều trị các vấn đề da liên quan đến tình trạng viêm như chàm, mụn trứng cá và bệnh trứng cá đỏ. Loại thực vật này cũng được cho là chất giữ ẩm hiệu quả.

Thêm vào đó, diếp cá còn phù hợp với mọi loại da vì nguy cơ gây kích ứng thấp. Bác sĩ Yoon lưu ý rằng chúng đặc biệt có lợi cho da nhạy cảm, dễ phản ứng hoặc bị kích ứng.

Tuy nhiên, bác sĩ Camp khuyến khích thử nghiệm sản phẩm trên một vùng da nhỏ trước khi dùng bất kỳ thành phần chăm sóc da mới nào để đảm bảo an toàn.