Thái Lan quay trúng web cá độ trong trận Việt Nam - Lào

Đơn vị sản xuất trận đấu Việt Nam - Lào ở SEA Games quay trúng người mang logo nhà cái trên khán đài, gián tiếp quảng cáo cho nền tảng cá độ phi pháp.

Nhóm người mang logo nhà cái đến sân Rajamangala xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: VTV.

Chiều 3/12, Việt Nam gặp Lào trong khuôn khổ bảng B, SEA Game 33 diễn ra trên sân Rajamangala. Nhiều lần trong trận, đơn vị sản xuất nước chủ nhà Thái Lan quay trúng người trên khán đài mang băng rôn web cá độ phi pháp, nhắm đến người dùng Việt Nam. Thông qua truyền hình trực tiếp, những nền tảng cờ bạc này tiếp cận đến khách hàng trong nước thông qua các kênh phát sóng của hàng loạt đài truyền hình.

Ví dụ ở phút 28, khi Đình Bắc ghi bàn, máy quay ngay lập tức chuyển về hướng khán đài nơi các cổ động viên Việt Nam tụ tập. Nổi bật giữa khung hình là một nhóm nữ giới, mặc áo có logo nền tảng cá cược O****, vốn nằm trong danh sách đen, cấm quảng cáo do bộ TT&TT phát hành. Những người này còn giơ băng rôn ủng hộ tuyển Việt Nam, nhưng dòng chữ đi kèm là thương hiệu web cá cược.

Khung hình nói trên còn được làm chậm, chiếu lại sau đó. Mặt khác, chiêu trò đem những cô gái tới sân bóng, quảng cáo web cá độ không mới. Năm 2019, nữ diễn viên phim người lớn Nhật Bản Maria Ozawa xuất hiện tại sân vận động Rizal Memorial trong trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia ở SEA Games để quảng cáo nền tảng cờ bạc.

Nhóm người mặc khoác che logo nhà cái, cất băng rôn sau tình huống xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: Minh Chiến.



Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews có mặt tại sân Rajamangala, nhóm cổ động viên này đi theo đoàn, mặc đồng phục có logo nhà cái. Sau phần xuất hiện trên truyền hình, những người này mặc áo khoác che chắn, cất băng rôn quảng cáo.

Những hình ảnh này nhanh chóng gây chú ý, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bóng đá bày tỏ sự bất ngờ khi web cá độ lại xuất hiện trên các kênh truyền hình quốc gia. Ngay sau đó ở trận Thái Lan - Timor Leste, bình luận viên VTV phải đọc thông báo nhắc nhở người dùng không truy cập vào các website cá độ, cờ bạc phi pháp trước khi bắt đầu hiệp 1.

Ngoài việc để lọt hình ảnh nhà cái phi pháp, nước chủ nhà Thái Lan còn mắc lỗi khi sân không phát Quốc ca Lào và Việt Nam khi hai đội làm lễ chào cờ trước trận.

Vấn đề để lọt quảng cáo cờ bạc trở thành mối nguy lớn cho các đơn vị truyền hình Việt Nam. Năm 2024, VTV, FPT Play phát trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup nhưng để lọt quảng cáo ảo logo nhà cái.

Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt vi phạm hành chính đối với VTV với số tiền 50 triệu đồng về hành vi "Giới thiệu, quảng bá các website có nội dung vi phạm quy định pháp luật"; xử phạt FPT Telecom với số tiền 85 triệu đồng về hành vi "Cung cấp chương trình, kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình có nội dung không được thông tin trên báo chí, không được phép phổ biến, có nội dung bị cấm".

Gần đây, các trận đấu ở La Liga, Serie A cũng nhiều lần bị cắt sóng vì vấn đề tương tự.

Theo ông T.L., chuyên gia mảng quảng cáo thể thao, không có biện pháp kỹ thuật khi logo nhà cái hiển thị “vật lý” trên sân. Việc che mờ, cắt ghép vốn cần thời gian xử lý, có thể khiến trễ chương trình, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem. Do vậy, cắt sóng thường là biện pháp được áp dụng.