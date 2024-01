Sau 2 năm 2021-2022 báo lãi tỷ USD, kết quả lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023 đã khiến chỉ tiêu này tại Techcombank giảm xuống dưới mốc 1 tỷ USD.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023.

Theo đó, trong quý cuối năm ngoái, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập từ hoạt động tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 11% sau khi giảm ở 3 quý trước đó.

Đặc biệt, thu nhập từ dịch vụ của nhà băng này đã tăng 14% trong quý vừa qua, mang về 3.100 tỷ đồng . Đây cũng là mức thu từ dịch vụ tốt nhất từ trước đến nay của Techcombank. Động lực giúp hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nguồn thu dịch vụ thẻ tăng 34%, dịch vụ thư tín dụng, tiền mặt và thanh toán tăng gần 82% và dịch vụ ngoại hối tăng 9%.

Trước đó, trong 3 quý đầu năm 2023, số thu từ dịch vụ bảo hiểm và phí dịch vụ ngân hàng đầu tư của nhà băng này đều giảm, nhưng quý IV/2023 đã có tăng trưởng trở lại. Trong đó, số thu từ dịch vụ bảo hiểm quý cuối năm ngoái đã tăng 25% so với cùng kỳ, giữ vị trí số 1 toàn ngành về phí bảo hiểm hàng năm (APE) trong 4 tháng cuối năm 2023.

Sau cùng, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 đạt 5.800 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, Techcombank báo lãi trước thuế đạt 22.888 tỷ đồng , giảm 10% so với năm trước đó. Đây cũng là năm đầu tiên Techcombank ghi nhận đà suy giảm lợi nhuận sau hơn một thập niên tăng trưởng dương liên tiếp trước đó. Sau năm 2022 lần đầu gia nhập nhóm ngân hàng báo lãi tỷ USD, đà suy giảm lợi nhuận kể trên cũng khiến chỉ tiêu này của ngân hàng rơi khỏi mốc 1 tỷ USD .

TECHCOMBANK LÃI DƯỚI 1 TỶ USD NĂM 2023 Kết quả lợi nhuận trước thuế hàng năm của Techcombank. Nguồn: TCB; Tổng hợp. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 3997 8036 10661 12838 15800 23238 25568 22888

Hai yếu tố chính khiến lợi nhuận Techcombank đi xuống trong năm 2023 là thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên.

Cụ thể, trong cả năm 2023, hoạt động tín dụng của nhà băng này đã giảm 9% xuống còn gần 27.700 tỷ đồng . Ngược lại, trước áp lực nợ xấu tăng lên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng cũng đã tăng gấp đôi so với năm 2022, lên 3.920 tỷ đồng .

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông Techcombank đã thông qua mục tiêu lãi trước thuế 22.000 tỷ đồng trong năm 2023. Với kết quả trên, nhà băng này vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của Techcombank đã tăng gần 22%, đạt mức 849.500 tỷ đồng . Tính riêng ngân hàng mẹ, tăng trưởng tín dụng năm ngoái đã đạt 19,2% so với đầu năm, đạt 530.100 tỷ đồng . Số dư tiền gửi của khách hàng tại đây cũng đạt 454.700 tỷ đồng , tăng 26,9% so với đầu năm và cao hơn 11,2% so với quý III/2023.

Trong đó, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã tăng trong 3 quý liên tiếp, đạt 181.500 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ và 32% so với quý III cùng năm, tỷ lệ CASA theo đó đạt gần 40%.

Cũng tại thời điểm cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của Techcombank ở mức 1,19%, giảm so với mức 1,4% vào cuối quý III cùng năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của nhà băng này đạt 102%.

Đáng chú ý, với kết quả kinh doanh kể trên lãnh đạo Techcombank đã đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt ít nhất 20%/tổng lợi nhuận, tương đương 4-5% vốn chủ của ngân hàng tại thời điểm đầu năm.

Năm 2024, ước tính cổ tức tiền mặt sẽ chia cho cổ đông vào khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15%.