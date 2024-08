Không hở hang, tay vợt nam mặc gì ra sân pickleball?

Hoàng Ku ra sân với outfit tông be - xanh lá. Anh phối chiếc polo kéo khoá cổ màu be sáng với short trắng cạp chun. Theo thương hiệu thời trang thể thao Nike, đơn vị cung cấp trang phục thi đấu cho đội tuyển Mỹ tại Olympic Paris, quần hoặc chân váy cạp chun đặc biệt phù hợp để diện khi ra sân pickleball, cho phép người mặc tự do điều chỉnh độ rộng eo, đem lại sự thoải mái. Hoàng Ku hoàn thiện set trang phục với đôi giày thể thao màu xanh lá nổi bật của thương hiệu Onitsuka Tiger. Với ưu điểm ôm chân, thuận tiện di chuyển, đi lại, đôi sneaker này là sự lựa chọn thích hợp khi chơi thể thao. Trước khi tham gia vào trận đấu, tín đồ thời trang này đeo thêm kính râm, bảo vệ mắt trước tác động của ánh nắng ở sân chơi ngoài trời, xách thêm túi tote đựng vật dụng cần thiết. Ảnh: @hoangku.