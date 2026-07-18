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Thể thao World Cup 2026

Tây Ban Nha 0-0 Argentina: Đại diện châu Âu ép sân

  • Thứ hai, 20/7/2026 00:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tây Ban Nha liên tục gây sức ép trong quãng thời gian đầu hiệp hai trận chung kết World Cup nhưng chưa thể ghi bàn mở tỷ số.

Chỉ trong ít phút đầu, Lamine Yamal hai lần được trao cơ hội mở tỷ số ở chung kết World Cup. Tuy nhiên, nỗ lực dứt điểm của sao trẻ sinh năm 2007 đều không thắng được hàng thủ Argentina.

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Yamal suýt mở tỷ số.

Phút 18, Yamal tiếp tục vượt qua Nicolas Tagliafico. Dù vậy, pha đưa bóng vào trong của số 19 bên phía Tây Ban Nha không thể đến vị trí của đồng đội. Ở chiều ngược lại, Argentina

Nửa hiệp một trôi qua, Tây Ban Nha, với đội hình gồm hai cầu thủ tuổi teen, nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 62%. Ở bên kia chiến tuyến, Argentina vẫn chưa tạo ra cơ hội nào.

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Messi đang bị theo sát.

Phút 38, Tây Ban Nha có thêm cơ hội. Dani Olmo thử vận may với một pha ra chân từ ngoài vùng cấm. Dù vậy, bóng đi nhẹ và không thể gây khó khăn cho Emiliano Martinez.

Argentina khép lại hiệp một với sự bất lực trước khả năng cầm bóng của Tây Ban Nha. Thậm chí, nhà đương kim vô địch World Cup còn chịu tổn thất nặng nề nơi hàng thủ, khi Lisandro Martinez phải rời sân vì chấn thương.

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Licha rời sân sớm.

Ngay đầu hiệp hai, sai sót đã xuất hiện trong hệ thống của Argentina. Pha để mất bóng của Leandro Paredes mở ra khoảng trống để Alex Baena tung cú sút. Tuy nhiên, Martinez vẫn cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ.

Phút 64, Dani Olmo tung cú sút khó chịu khiến Martinez không thể làm chủ tình hình. "La Roja" đã có 6 cú sút, 4 trong số đó đi trúng đích, trong khi những gì Argentina làm được chỉ là con số 0.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

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Duy Luân

Argentina Argentina tây ban nha world cup 2026 chung kết

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