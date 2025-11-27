Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế xe bán tải liều lĩnh húc ngã mô tô của CSGT

  • Thứ năm, 27/11/2025 15:18 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang xác minh danh tính người điều khiển ôtô 7 chỗ nghi gắn biển số giả, có hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối Cảnh sát giao thông.

Tài xế điều khiển ôtô lao vào xe cảnh sát giao thông Trưa 27/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một ôtô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Trưa 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ một ôtô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng đang thi hành công vụ của tài xế. Công an nghi ngờ phương tiện này sử dụng biển số giả và đang tiếp tục xác minh chủ sở hữu cũng như người điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h39 ngày 23/11, tổ CSGT tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 816, đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh) thì phát hiện ôtô 7 chỗ chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Lực lượng CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục điều khiển xe ép mô tô của lực lượng làm nhiệm vụ. Khi chạy được một đoạn xa, tài xế dừng lại. Lực lượng chức năng chặn trước đầu xe yêu cầu tài xế xuống làm việc.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện này không hợp tác mà lái ôtô húc ngang đầu mô tô đặc chủng khiến chiếc xe này ngã xuống đường. Cán bộ Cảnh sát giao thông kịp thời nhảy khỏi xe, đến gần yêu cầu tài xế mở cửa nhưng người này tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, tài xế điều khiển xe vào đoạn đường vắng, bỏ lại phương tiện rồi rời đi. Toàn bộ hành vi bỏ chạy, ép và húc ngã xe mô tô đặc chủng đã được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định.

Xử phạt tài xế làm rơi bùn đất trên phố Hà Nội trong đêm

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP. Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn trên phố Tôn Đức Thắng.

05:43 19/11/2025

Tài xế đột quỵ khi đang lái xe khách trên cao tốc

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc bất ngờ mất kiểm soát, tài xế xe khách được xác định có dấu hiệu đột quỵ và đã được lực lượng CSGT sơ cứu chuyển cấp cứu kịp thời.

17:11 8/11/2025

TP.HCM đối mặt mưa lớn cùng triều cường lịch sử, CSGT cảnh báo khẩn

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân.

15:07 6/11/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xac-minh-danh-tinh-tai-xe-dieu-khien-o-to-lao-vao-xe-canh-sat-giao-thong-post1799937.tpo

Hữu Huy - Trí Viễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bán tải húc xe CSGT Tây Ninh Tài xế bán tải Tài xế Tây Ninh Cảnh sát giao thông CSGT Tây Ninh Công an Tây Ninh

    Đọc tiếp

    Tin moi nhat bao so 15 Koto hinh anh

    Tin mới nhất bão số 15 Koto

    2 giờ trước 13:33 27/11/2025

    0

    Theo cơ quan khí tượng, bão số 15 hiện giật cấp 15, di chuyển chậm lại, còn loanh quanh vùng vĩ tuyến 12-13; kinh tuyến 112-114 trong 3-4 ngày tới.

    Lanh dao MTTQ Viet Nam TP.HCM khoa I gom 9 nguoi hinh anh

    Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I gồm 9 người

    4 giờ trước 12:11 27/11/2025

    0

    Về đề án nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là 168 người, tại Đại hội hiệp thương 146 người, số còn lại sẽ tiến hành hiệp thương bổ sung sau.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý