Suy thận cấp và ngộ độc rượu nguy kịch chỉ sau bữa nhậu

Các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp người bệnh nguy kịch do ngộ độc rượu.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tam Nông thăm khám cho người bệnh.

Ông T.Q.K. (60 tuổi, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi trả lời kém, co giật toàn thân, đau bụng vùng thượng vị âm ỉ xuyên ra sau lưng, nôn nhiều.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được các bác sĩ thăm khám và chỉ định các cận lâm sàng cấp cứu. Kết quả khí máu động mạch thể hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, đã thống nhất chẩn đoán người bệnh ngộ độc Ethanol mức độ nặng, suy thận cấp, suy hô hấp cấp và cần được theo dõi ngộ độc.

Ngay lập tức, người bệnh được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, loại bỏ độc tố bằng phương pháp lọc máu cấp cứu, bù dịch, vận mạch, cân bằng toan kiềm, cân bằng điện giải, dinh dưỡng tích cực trong suốt 24 giờ.

Sau một ngày cấp cứu, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Sau 6 ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, tự ăn uống, vận động tốt, kết quả xét nghiệm các chỉ số ở mức bình thường, dự kiến đủ điều kiện xuất viện sau vài ngày tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, ngộ độc rượu biểu hiện ở các mức độ khác nhau từ nhẹ (không kiềm chế được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng xiêu vẹo) đến nặng (nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở nông, hạ huyết áp) và có thể nguy hiểm tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngộ độc rượu còn có thể do uống phải rượu giả, rượu có chứa methanol, rượu ngâm với lá, rễ cây thảo mộc hoặc động vật có chứa các độc tố. Bên cạnh đó, uống rượu lâu ngày dẫn đến nghiện rượu, sút cân, chán ăn, tiêu chảy do tổn thương gan và ruột; da, niêm mạc nhợt nhạt do thiếu máu; thoái hóa gan, xơ gan, có thể ung thư gan; nhồi máu cơ tim, mất trí nhớ, rối loạn tinh thần.

Nếu có các biểu hiện nghi ngờ ngộ độc rượu, cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.