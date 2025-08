Song Young Kyu đột ngột qua đời

Song Young Kyu được phát hiện qua đời lúc 8h ngày 4/8. Thời điểm đó, nam diễn viên đang ngồi trong ôtô.

Tờ MBN đưa tin sáng 4/8, nam diễn viên Song Young Kyu được phát hiện đã qua đời trong một chiếc xe ở Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do vào khoảng 8h cùng ngày.

Theo báo cáo của MBN, một người quen đã phát hiện Song Young Kyu và báo cảnh sát. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố.

Song Young Kyu được phát hiện qua đời sáng 4/8. Ảnh: MBN.

Không có dấu hiệu giết người hay thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường. Tang lễ nam diễn viên được tổ chức tại Phòng đặc biệt số 1 của Nhà tang lễ Bệnh viện Davos, Yongin lúc 8h ngày 6/8. Lễ an táng được cử hành tại Công viên Tưởng niệm Hambaeksan.

Đại diện nhà sản xuất 2 bộ phim Try: We Become Miracles của SBS và iShopping của ENA có sự tham gia của Song Young Kyu cho biết đang xem xét tình hình. Gần đây, Song Young Kyu hoạt động độc lập và không có công ty quản lý. Do đó, đoàn làm phim đã bị chậm trễ trong việc xác nhận sự việc.

Vào ngày 19/6, nam diễn viên bị cáo buộc lái xe khoảng 5 km từ Giheung-gu, Yongin-si đến Cheoin-gu trong tình trạng say xỉn. Vụ việc làm bùng nổ tranh cãi, khiến Song Young Kyu phải lập tức rút khỏi vở kịch Shakespeare in Love. Thời điểm đó, đoàn phim iShopping và Try: We Become Miracles quyết định cắt bỏ một số cảnh quay của nam diễn viên.

Song Young Kyu sinh năm 1970, tham gia hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh. Anh nổi tiếng qua các dự án như Nghề siêu khó, Reply 1988, Misaeng: Incomplete Life, The Penthouse 3…