Sơn Tùng sau thời gian giảm nhiệt

"Đừng làm trái tim anh đau" nhận phản hồi khá tích cực nhờ âm nhạc và hình ảnh đơn giản, nhẹ nhàng, gần gũi khán giả.

Sơn Tùng vừa trở lại với MV Đừng làm trái tim anh đau có sự tham gia của hot girl Thái Lan Pimtha. MV này cũng được nam ca sĩ quay toàn bộ tại Thái Lan. Phản ứng của khán giả hiện tại phần đông là tích cực. Hàng loạt fanpage chia sẻ MV và cảm nhận về sự trở lại của Sơn Tùng, điều đó cho thấy nam ca sĩ vẫn đảm bảo sức nóng, dù trước đó, anh có vài lần quảng bá không thành công.

Những cú “ngã ngựa”

Sản phẩm gần nhất của Sơn Tùng trước Đừng làm trái tim anh đau là Chúng ta của tương lai, phát hành các đây hơn 3 tháng. Sản phẩm này có sự tham gia của Hải Tú nên rất được công chúng đón đợi. Thế nhưng, Chúng ta của tương lai không thỏa mãn kỳ vọng của số đông khán giả khi ra mắt. Bài hát thuộc thể loại Pop R&B, được nhận xét dễ nghe nhưng phần beat khá đơn giản, chưa đột phá. Mặt hình ảnh, hiệu ứng cũng gây thất vọng. Chất lượng sản phẩm khi đó bị so sánh rất nhiều với 2 sản phẩm ra mắt cùng thời điểm từ Bích Phương, Suboi.

Về thành tích, Chúng ta của tương lai vẫn áp đảo những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm nhưng nếu so với cá nhân Sơn Tùng, những con số của bài hát khiêm tốn hơn các sản phẩm trước. 9 tiếng kể từ khi ra mắt, Chúng ta của tương lai đạt 2,5 triệu lượt xem.

Sơn Tùng trở lại với một ca khúc đơn giản, dễ tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Ảnh: FBNV.

Trước đó nữa, Sơn Tùng có Making My Way. Có giai điệu được khen hấp dẫn, mới lạ, nhưng Making My Way chưa thể làm hài lòng tất cả khán giả về mặt phát âm, chất giọng. Bởi thế, vẫn có tranh luận quay sản phẩm này. Đặc biệt, vì không có MV nên lượt xem của Making My Way càng thấp nếu so sánh với những sản phẩm trước của Sơn Tùng.

Tương tự There’s no one at all ra mắt năm 2022, Making my way cũng được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh và theo đuổi chất nhạc Âu Mỹ. Ở hai sản phẩm này, Sơn Tùng cho thấy sự táo bạo, dám thử nghiệm những dòng nhạc mới mẻ so với thị trường. Đây là động thái đáng khen ngợi và không phải ca sĩ Việt nào cũng đủ dũng cảm để đi theo.

Nhưng có lẽ bởi sự lạ lẫm đó trong khi khán giả Việt chưa kịp đón nhận, hiệu ứng sản phẩm cũng không bùng nổ như mong đợi. There’s no one at all thậm chí bị chỉ trích vì nội dung được cho là tiêu cực, nhạy cảm, có thể ảnh hưởng tới khán giả trẻ. Cuối cùng, Sơn Tùng gỡ bỏ MV và phải nộp phạt 70 triệu đồng. Đây có lẽ là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của Sơn Tùng từ khi vào nghề.

Sơn Tùng trở lại an toàn

Sau liên tiếp các sản phẩm được cho là không gần gũi thị trường nhạc Việt và mang tính thử nghiệm, Sơn Tùng chọn trở lại với Đừng làm trái tim anh đau. Ca khúc gợi nhắc về Sơn Tùng của thời Muộn rồi mà sao còn hay Có chắc yêu là đây, một Sơn Tùng ngọt ngào, lãng mạn.

Ở tuổi 30, nam ca sĩ vẫn thể hiện một cách vui tươi, tràn đầy năng lượng. Đừng làm trái tim anh đau tích cực từ âm nhạc đến hình ảnh. Ca khúc thuộc thể loại pop, ballad đơn giản, dễ nghe, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Phần câu từ cũng giản dị, đôi chỗ khá sến sẩm chẳng hạn điệp khúc: “Vậy thì anh xin chết vì người anh thương” nhưng lại phù hợp với tâm lý khán giả trẻ và đặc biệt dễ tạo trào lưu trên mạng xã hội.

Với một ca khúc dễ nghe như Đừng làm trái tim anh đau, có thể thấy Sơn Tùng đã đưa ra lựa chọn an toàn để về gần hơn với khán giả Việt sau những sản phẩm chưa được thành công như mong đợi.

Tương tác ngọt ngào, tự nhiên của Sơn Tùng với hot girl Thái Lan Pimtha cũng là một trong những yếu tố giúp sản phẩm được yêu thích. Ảnh: FBNV.

Vẫn có những khán giả cho rằng Đừng làm trái tim anh đau không mới mẻ, đặc biệt. Nhưng phần lớn ý kiến hiện tại là khen ngợi và bày tỏ sự thích thú với ca khúc. Tới 23h ngày 9/6, MV này đạt 7 triệu lượt xem và hạng 1 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc. Đây là MV đạt hạng 1 nhanh nhất Vpop.

Đừng làm trái tim anh đau cũng làm lu mờ những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm, chẳng hạn Đam mê của Double2T. MV này đạt 1,3 triệu lượt xem tới tối 9/6 dù có nội dung ý nghĩa.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục so với thành tích của riêng Sơn Tùng, Đừng làm trái tim anh đau chưa thể vượt qua các kỷ lục trước đó. Chẳng hạn, MV Chúng ta của tương lai đạt gần 1 triệu lượt xem sau khoảng một tiếng phát hành thì Đừng làm trái tim anh đau mất khoảng 1 tiếng 30 phút. Muộn rồi mà sao còn thậm chí đạt 2,5 triệu lượt xem sau khoảng 45 phút đăng tải.

Dẫu vậy, còn quá sớm để biết được số phận của Đừng làm trái tim anh đau. Với âm nhạc “chiều lòng” khán giả, tiếp cận được đối tượng người nghe trẻ như hiện tại, rất có thể bài hát sẽ tăng tốc hoặc tạo trào lưu trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày sắp tới.