Son Heung-min và dàn cầu thủ 'đổ bộ' hàng ghế đầu show thời trang

Cả 2 cùng diện outfit màu be trung tính, tạo ra sự ăn nhập giữa cặp vợ chồng nổi tiếng. Trong khi Victoria mặc váy lụa bất đối xứng, David Beckham lại diện set suit chất liệu linen. Đôi vợ chồng đồng loạt đeo cặp kính râm, che chắn nửa khuôn mặt. Ngoài ra, David Beckham còn lấn sân sang lĩnh vực thời trang khi xây dựng một thương hiệu kính mắt mang tên Eyewear by David Beckham. Không chỉ tham dự các buổi trình diễn, trở thành đại sứ thương hiệu, các ngôi sao thể thao còn cho thấy tham vọng lấn sân ngành may mặc, ghi dấu ấn ở lĩnh vực này. Ảnh: @dbeyewear.