Siêu mẫu Anh đột ngột qua đời sau vài tháng kết hôn

Georgina Cooper qua đời khi đi du lịch ở Hy Lạp. Cô mới tổ chức lễ cưới vào tháng 6.

Eonline đưa tin Georgina Cooper, người mẫu Anh nổi tiếng vào những năm 1990 vì tiên phong trong phong cách hở răng cửa, đã qua đời khi đang đi du lịch Hy Lạp, theo người đại diện cũ của cô là Dean Goodman. Cô qua đời ở tuổi 46.

“Cô ấy yêu Hy Lạp và nói với tôi rằng cô ấy quay lại cùng người chồng mới của mình. Nhưng cô ấy đã qua đời một cách bi thảm ở đó cách đây hai tuần”, Goodman nói với tờ The Daily Mail.

Goodman chia sẻ Cooper đã phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe trong vài năm qua. “Georgina không khỏe trong thời gian Covid-19 bùng phát. Cô ấy gặp một số vấn đề sức khỏe và đã ra vào bệnh viện liên tục. Tuy nhiên, cô ấy luôn lạc quan, lên kế hoạch cho tương lai. Cô ấy vừa mới kết hôn và đang rất mong chờ cuộc sống. Mọi người đều đau khổ. Cô ấy là một siêu sao thực sự’, Dean Goodman chia sẻ thêm.

Hình ảnh trình diễn trước đây của Georgina Cooper. Ảnh: Heute.

Hồi tháng 6, Georgina Cooper tổ chức lễ cưới với Nigel, lễ tân khách sạn. Sau đó, hai người đi trăng mật ở đảo Kros, Hy Lạp. Cuối tháng 10, hai người trở lại du lịch ở hòn đảo.

Nguyên nhân cái chết của người mẫu vẫn chưa được xác nhận. “Cô ấy là một người mẫu tự do và rất vui tính. Khi còn trẻ, cô ấy kiếm được rất nhiều tiền và có nét cá tính nổi bật ở thời đó. Mọi người đều thấy khoảng hở giữa răng cửa của cô ấy khá tuyệt vời”, Carole White cựu giám đốc điều hành của một công ty người mẫu nói với WWD.

Người mẫu Anh Georgina Cooper bắt đầu sự nghiệp người mẫu thông qua cuộc thi Elite Look of the Year năm 1992. Cô cũng từng xuất hiện trong video ca nhạc của Bon Jovi năm 15 tuổi và nổi tiếng vào những năm 1990. Vài năm trở lại đây, cô dừng công việc người mẫu để tập trung nuôi dạy con trai.