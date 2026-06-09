Siêu AI thông minh nhất thế giới vừa được ra mắt

Anthropic đang lần đầu tiên mang mô hình AI mạnh mẽ nhất của mình đến với công chúng, nhưng đi kèm với các rào chắn an toàn.

Anthropic dần tạo khoảng cách với các đối thủ bằng những mô hình có trí tuệ siêu cao. Ảnh: ZDNET.

Rạng sáng ngày 10/6 (giờ Hà Nội), Anthropic ra mắt Claude Fable 5, phiên bản đầu tiên của mô hình lớp Mythos được phát hành rộng rãi. Hãng cho biết Fable 5 vượt trội trong kỹ nghệ phần mềm, công việc tri thức và thị giác máy tính, nhưng có nhiều giới hạn an toàn. Trong các lĩnh vực rủi ro cao như an ninh mạng, sinh học, hóa học, mô hình sẽ tự động chặn phản hồi và chuyển hướng để Opus 4.8 xử lý.

Đi cùng với Fable 5 là Mythos 5, cùng lõi công nghệ nhưng đã được gỡ bỏ một số rào chắn an toàn nhất định, dành cho một nhóm nhỏ công ty bảo mật.

Ra mắt dưới dạng bản xem trước (preview) vào tháng 4, Mythos ban đầu chỉ giới hạn cho một nhóm nhỏ đối tác do những lo ngại về an ninh mạng. Tuần trước, Anthropic đã mở rộng quyền truy cập cho hàng trăm tổ chức tại 15 quốc gia, tiếp tục tập trung vào các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Bảng điểm của Fable 5 khi so sánh với những mô hình tốt nhất hiện tại. Ảnh: Anthropic.

Hiện tại, một phiên bản của công nghệ đó đã sẵn sàng cho toàn bộ khách hàng thông qua API Claude và các gói Enterprise tính phí theo dung lượng sử dụng. Quyền truy cập trên các gói đăng ký tháng sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Từ nay đến ngày 22/6, Fable 5 sẽ được tích hợp miễn phí vào các gói Pro, Max, Team. Tới 23/6, Anthropic sẽ gỡ bỏ Fable 5 khỏi các gói này, yêu cầu người dùng phải mua thêm tín dụng để tiếp tục.

Việc ra mắt Fable diễn ra trong bối cảnh Anthropic chuẩn bị IPO cùng đợt với OpenAI và SpaceX của Elon Musk. Động thái này diễn ra ngay sau lời kêu gọi từ Anthropic, hối thúc các phòng thí nghiệm AI lớn trên toàn cầu thiết lập một "chân phanh" cho sự phát triển AI tiên phong (frontier AI). Hãng cảnh báo rằng các hệ thống đang tiến bộ quá nhanh, đến mức chúng có thể sớm đạt được khả năng tự động nâng cấp bản

Trong các thử nghiệm của bên thứ 3, công ty phân tích Hex chia sẻ trong một tuyên bố rằng Fable là mô hình đầu tiên đạt 90% thang tiêu chuẩn phân tích cốt lõi của họ về các tác vụ phức tạp, chạy trong thời gian dài.

"Ở những câu hỏi khó nhất, nó cho thấy khả năng phán đoán nhạy bén và chú ý đến các sắc thái tinh tế", Hex nhận xét.

Nền tảng vibe-coding Base44 lưu ý rằng Fable vượt trội hơn trong việc "tạo ra toàn bộ ứng dụng chỉ bằng một câu lệnh" và có khả năng gọi công cụ xuất sắc. Trong khi đó giải pháp AI Genspark cho biết Fable đã đánh bại mọi mô hình khác trong các bài đánh giá của họ và hoạt động tốt hơn đáng kể ở các tác vụ như thiết kế giao diện người dùng (UI) và lập trình game.

Mức giá cho cả Fable 5 và Mythos 5 là 10 USD cho mỗi một triệu token đầu vào và 50 USD cho mỗi một triệu token đầu ra, cao gấp đôi so với giá của Opus 4.8. Chỉ riêng mức giá đó cũng có thể là một rào cản đối với việc sử dụng rộng rãi.

Trong bảng điểm do Anthropic công bố, Fable 5/Mythos 5 vượt trội phần còn lại của thị trường ở toàn bộ thông số. Kết quả thuyết phục hơn khi công ty AI này đặt Opus 4.8 làm tham chiếu. Mô hình này của công ty vốn được đánh giá cao về độ thông minh, khả năng làm việc, đặc biệt là lập trình tốt hơn hẳn những lựa chọn tương đương từ OpenAI hay Google.