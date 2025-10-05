Sevilla 2-1 Barcelona: Rashford ghi bàn đầu tiên cho Barca

|
Rashford có phong độ cao khi ghi bàn hoặc kiến tạo trong 8 trận gần nhất.
Tỷ số: Sevilla 2-1 Barcelona
Cầu thủ ghi bàn: Alexis Sanchez (14'), Romero (37'), Marcus Rashford (52').
Diễn biến chính:
- Ngay phút thứ 3, Alexis Sanchez có cơ hội xé lưới đội bóng cũ nhưng cú dứt điểm cận thành của anh bị hậu vệ Barca lăn xả ngăn chặn.
- Bàn thắng: Phút 11, Ronald Araujo đẩy ngã số 7 bên phía chủ nhà trong vùng cấm. Sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài chính cho Sevilla hưởng phạt đền. Sanchez tận dụng cơ hội để mở tỷ số.
- Phút 22, hậu vệ phải Carmona băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Barca trong gang tấc.
- Phút 25, hàng thủ Barca lúng túng trước nỗ lực đột phá của Sanchez, buộc Szczesny phải vất vả đổ người cản cú dứt điểm má ngoài của tiền đạo Isaac Romero.
- Phút 28, Szczesny tiếp tục chơi xuất sắc trong tình huống đối mặt với Romero. Ở pha phạt góc sau đó, thủ môn người Ba Lan lại đổ người cản pha volley của Agoume.
- Bàn thắng: Phút 37, Kounde để mất bóng tạo cơ hội cho chủ nhà phản công. Romero đón bóng từ cánh trái rồi thoải mái dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Sevilla.
- Phút 43, Rashford có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng lại sút ra ngoài.
- Bàn thắng: Phút 45+8, Pedri có đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải để Rashford băng lên từ phía đối diện, trước khi dứt điểm cận thành tung lưới đội chủ nhà.
Thông tin lực lượng:
- Sevilla thiếu Alfonso Gonzalez, Joan Jordan, Tanguy Nianzou vì chấn thương.
- Barcelona không có sự phục vụ của Joan Garcia, Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha và Ter Stegen.
Thông tin đáng chú ý:
- Sevilla đã để thủng lưới 2 lần trong mỗi bốn trận sân nhà gần nhất của họ.
- Sevilla đã ghi bàn trước khi kết thúc hiệp một ở 3 trong 4 trận đối đầu gần nhất trên sân nhà.
- Barcelona đã ghi bàn trong 45 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, kỷ lục của câu lạc bộ.
Sơ đồ chiến thuật
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...