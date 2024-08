Seiko hời hợt ở đồng hồ mới nhất

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lạnh lẽo của sông băng và bầu trời Bắc Cực, Delphis Sub Zero của Chronoswiss được phủ lớp CVD màu xanh dương sáng bóng. Mặt số đồng hồ chia làm 2 phần, phần trên hình bán nguyệt màu bạc với họa tiết guilloché thủ công và phần dưới có hai cầu nối đen mờ được treo trên nền đen vân hạt. Vạch phút retrograde màu đen cong với chữ số màu trắng đi kèm với thang đo màu trắng với các chấm gốm dạ quang màu xanh lam. Kim phút và kim giây nhỏ được skeleton hóa. Delphis Sub Zero được sản xuất giới hạn chỉ 50 chiếc, đi kèm dây đeo cao su xanh lam, giá bán 18.400 EUR (khoảng 20.100 USD ). Ảnh: Chronoswiss.