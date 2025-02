Sao ‘Street Fighter’ qua đời

Peter Navy qua đời ở tuổi 61 vì biến chứng tim. Ông từng tham gia nhiều phim như "Street Fighter", "Fast and the Furious".

Ngày 11/2, tờ Deadline đưa tin nam diễn viên Peter Navy qua đời ở tuổi 61, tại nhà riêng ở Phoenix, Arizona. Con trai ông tiết lộ nguyên nhân cái chết của cha mình là do biến chứng tim.

“Với trái tim nặng trĩu, gia đình chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn mọi người vì những lời cầu nguyện cho cha tôi, ông Peter Navy Tuiasosopo. Ông đã qua đời vào lúc 3:16 sáng nay. Cha tôi đã sống một cuộc đời tuyệt vời và những giá trị mà ông để lại sẽ còn mãi. Sức mạnh, tình yêu, lòng trắc ẩn và sự tử tế của ông sẽ luôn được ghi nhận trong trái tim mọi người”, con trai Peter Navy thông báo.

Anh cho biết gia đình đang lên kế hoạch tổ chức tang lễ và sẽ thông báo chi tiết sau khi mọi việc hoàn tất.

Thông tin về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến khán giả, đồng nghiệp tiếc nuối. Nhiều người để lại bình luận tiếc thương, chia buồn dưới bài đăng của con trai Peter Navy.

Peter Navy sinh năm 1963 tại California, Mỹ. Trước khi đặt chân vào ngành công nghiệp giải trí, ông từng là một cầu thủ bóng bầu dục. Peter bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1991, với vai diễn điện ảnh đầu tay Manumana “the Slender”, một nhân viên tận tụy và đáng kính thuộc đội bóng bầu dục Fighting Armadillos trong phim Necessary Roughness.

Sau đó, ông tiếp tục đóng vai phụ trong loạt phim truyền hình Danger Theatre, với vai thám tử Al Hamoki. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Peter Navy tham gia nhiều tác phẩm như 12 Rounds, Batman & Robin, BASEketball, Kickin' It, Charlie's Angels, Austin Powers in Gold Member hay The Fast and the Furious, The Scorpion King... Đặc biệt, Peter Navy được đông đảo khán giả yêu thích với vai diễn E. Honda trong phim hành động Street Fighter.