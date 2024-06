Saigon Expresso: Khởi tố nhóm người thuê chung cư hạng sang để bay lắc

Giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm để được nhận lương hưu, tình hình ế ẩm ở phố đêm Thảo Điền (TP.HCM) là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 30/6/2024

Bắt quả tang dịch vụ truyền nước biển trong quán cà phê ở TP.HCM. Ngày 29/6, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã phối hợp nhanh với phòng Y tế quận 1, UBND và Công an phường Tân Định đến kiểm tra cơ sở có biển hiệu “Quán Café Gờ", có địa chỉ 133A Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, và phát hiện dịch vụ truyền nước biển trái quy định pháp luật.

Theo giải trình, bà V.K.P. cho biết có học lớp sơ cấp y một năm tại Quân Đoàn 4 vào 2009, không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và mới truyền dịch tại nhà được 2 khách hàng trong tháng 6 với giá tiền 350.000 đồng/người, tổng số tiền đã thu là 700.000 đồng.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành bị đóng, ôtô 'rồng rắn' trên quốc lộ. Sáng 29/6, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, khiến hàng nghìn phương tiện di chuyển chật vật trên tuyến đường từ thành phố đi Bình Dương và Đồng Nai. Nguyên nhân là lực lượng CSGT tạm thời đóng cao tốc TP.HCM - Long Thành khiến hàng nghìn phương tiện phải di chuyển theo đường quốc lộ, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Phố đêm Thảo Điền đìu hiu sau nửa năm thí điểm. Gần nửa năm hoạt động, phố đêm Thảo Điền (TP Thủ Đức) rơi vào tình trạng ế ẩm, số tiểu thương còn trụ lại cũng không bằng một phần mười so với thời gian vừa khai trương. Nhiều chủ cửa hàng đóng cửa sớm vì không có khách, dự định sẽ đóng cửa để chuyển sang địa điểm khác.

Đến ngày 19/7, hoạt động thí điểm phố đêm Thảo Điền sẽ chính thức kết thúc. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ họp lại để đánh giá hiệu quả phố đêm và có những thay đổi trong mô hình hoạt động cho phù hợp với nhu cầu của người dân, du khách.

Chính thức quyết định đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu. Sáng 29/6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật BHXH sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, với nhiều thay đổi hướng tới các mục tiêu lớn. Cụ thể, điều kiện hưởng lương hưu dễ dàng hơn khi Luật sửa đổi quy định giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm; được hưởng trợ cấp hàng tháng và được ngân sách nhà nước đóng BHYT trong trường hợp có thời gian đóng BHXH không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Khởi tố nhóm người thuê chung cư hạng sang để bay lắc. Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra tại chung cư Citadines Marina Hạ Long, thuộc tổ 3, khu 1C, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và một bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng 20/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp Công an phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long đã kiểm tra và phát hiện tại một căn hộ cho thuê homestay thuộc chung cư trên có 7 người (3 nam và 4 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý loại ma túy nước vui và Ketamine.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 13, đoạn Bình Dương, 1 người tử vong. Chiều 29/6, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 13 đoạn qua huyện Bàu Bàng, khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 29/6, người dân sống gần Quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nghe tiếng động lớn. Tại hiện trường, 3 phương tiện dính chùm nhau trên Quốc lộ 13. Đầu xe tải chở nước bẹp dúm dính chặt vào xe container, tài xế mắc kẹt bên trong. Ngay bên cạnh là xe 4 chỗ (xe tập lái) bị bẹp dúm phần đuôi. Do vết thương quá nặng tài xế xe tải đã tử vong.

Du khách Hàn Quốc lại đông nhất Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam năm nay với 2,28 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 1,9 triệu lượt. Các thị trường trong top 10 còn lại gồm Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ , Australia, Malaysia, Campuchia.