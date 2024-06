Saigon Expresso: 'Hố tử thần' xuất hiện trong nhà sau trận mưa

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà Đà Lạt khiến 3 cháu bé tử vong, lương hưu dự kiến tăng 15% từ 1/7... là các tin tức đáng chú ý khác trong ngày.

Ngày 25/6/2024

"Hố tử thần" xuất hiện trong phòng karaoke nhà dân. Hố này được xác định nằm tại nhà ông Trần Hữu Ba (tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đường kính hố khoảng 3,5 m, sâu 4 m. Hố xuất hiện bất ngờ đã làm bàn ghế, tivi của gia đình ông Ba bị rơi xuống hố.

Trước đó, lực lượng chức năng ghi nhận một "hố tử thần" khác sâu hơn 3,5 m ở sát mép đường dân sinh, ngập nước sau trận mưa, cách nhà dân khoảng 10 m. Lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo, ngăn người dân qua lại, huy động phương tiện lấp hố sụt và theo dõi xử lý nếu sụt lún tiếp tục xảy ra.

Vàng nhẫn bật tăng, vàng miếng "đứng im". Vàng nhẫn tại SJC và Mi Hồng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 24/6. Giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ hiện được SJC mua - bán quanh mức 73,9 - 75,5 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều so với chốt phiên cuối tuần trước.

Công ty Mi Hồng tăng nhẹ 150.000 ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra đối với vàng nhẫn 999, hiện niêm yết mặt hàng này tại 73,9 - 75,2 triệu đồng/lượng.

Trái lại, giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Công ty SJC tiếp tục giữ nguyên mức giá 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra).

TP.HCM mưa lớn diện rộng nhiều ngày tới. TP.HCM và khu vực Nam bộ tuần cuối tháng 6 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa lớn vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Cháy nhà Đà Lạt, 3 cháu bé tử vong. Sáng 24/6, căn nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, TP Đà Lạt bất ngờ bùng cháy. Khi lực lượng chức năng phá được khóa cửa thì phát hiện 3 trẻ (2 trai, 1 gái) đã tử vong, nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

3 cháu bé được mẹ là chị Đ.T.T đưa từ tỉnh Ninh Thuận đến TP Đà Lạt hôm 23/6 để thăm bà ngoại. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là chị T. quên tắt bếp gas khi ra khỏi phòng. Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Diễn biến mới vụ sập thang tời công trình xây dựng ở Hà Nội. Ngày 24/6, thông tin từ Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” trên địa bàn xã Đông Yên (huyện Quốc Oai).

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 19h ngày 18/6. Thời điểm đó, anh Đỗ Danh Th. (SN 1975, ngụ xã Việt Yên, huyện Quốc Oai) là công nhân đang ở dưới lán công trường xây dựng Trường mầm non Đông Yên B thì thấy mất điện. Khi anh Th. đi lên phía sau công trường (khu vực thang tời vật liệu) để kiểm tra thì phát hiện 10 người đang bị thương nằm dưới đất.

Các nạn nhân sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Khoảng hơn 21h cùng ngày, 3 trên 10 nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng. 7 người còn lại tiếp tục được cấp cứu, điều trị.

Bắt tạm giam nguyên chủ tịch Tập đoàn Asanzo. Ngày 24/6, ông Phạm Văn Tam (nguyên chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, giám đốc công ty CP Tập đoàn Asanzo) bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú thành bắt tạm giam.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình về tội trốn thuế.

3,3 triệu người dự kiến được tăng lương hưu từ 1/7. Theo đề xuất của Chính phủ, mức lương hưu và trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng 15% kể từ 1/7. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay nhằm giảm tác động của việc điều chỉnh tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đối với thực hiện chính sách bảo hiểm…

Trong khi đó, lương cơ sở dự kiến tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tương ứng 30%.