Saigon Expresso: Diễn biến mới vụ cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội

Khách sạn InterContinental Saigon đổi đơn vị vận hành, giá xăng quay đầu giảm, diễn biến mới vụ cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội... là những thông tin được quan tâm trong ngày.

Ngày 12/7/2024

Khách sạn InterContinental Saigon đổi đơn vị vận hành. Tập đoàn khách sạn Marriott International vừa ký thỏa thuận đảm nhiệm vận hành tổ hợp khách sạn và căn hộ dịch vụ của Mapletree Investments tại TP.HCM.

Với hợp tác này, Marriott International sẽ thế chân đơn vị vận hành cũ là IGH quản lý khách sạn InterContinental Saigon nay được đổi tên thành JW Marriott Hotel & Suites Sài Gòn. Việc chuyển đổi thương hiệu sẽ tiến hành vào tháng 9. Sự kiện này cũng đánh dấu màn ra mắt của thương hiệu JW tại TP.HCM. Đây cũng là khách sạn thứ 3 mang thương hiệu JW tại Việt Nam, sau 2 khách sạn tại Hà Nội và Phú Quốc.

Giá xăng quay đầu giảm. Từ 15h ngày 11/7, giá xăng E5 RON 92 giảm 180 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 260 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 22.280 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.290 đồng/lít. Như vậy, giá mặt hàng xăng trong nước kết thúc chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 16 lần tăng và 12 lần giảm. Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh giảm. Diá dầu diesel giảm 340 đồng/lít xuống 20.830 đồng/lít.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu trong nước quay đầu giảm, cơ quan điều hành cho biết giá nhiên liệu thế giới không biến động do kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và ảnh hưởng của bão ở Vịnh Mexico thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Mỹ vẫn tăng cao trong mùa du lịch hè, xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Thông tin mới vụ cháy nhà khiến người phụ nữ tử vong ở TP.HCM. Vụ cháy khiến một phụ nữ tử vong ngày 10/7 tại căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm trên đường Trần Thị Năm (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) đang tiếp tục được điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là phụ nữ 34 tuổi. Ghi nhận tại hiện trường, có hai xe máy và một xe đạp dựng tại lối ra vào bị cháy biến dạng và nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi, hư hỏng. Ngoài ra, vụ cháy còn làm một số tài sản của căn nhà bên cạnh bị ảnh hưởng.

Thời điểm xảy ra cháy, có 4 người đang tổ chức sinh nhật ở bên trong. Phát hiện hỏa hoạn, họ kịp tháo chạy ra ngoài nhưng một phụ nữ chạy vào lấy điện thoại để quên nên bị ngạt khói và tử vong bên trong. Lực lượng chức năng niêm phong căn nhà xảy ra cháy để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Phú Quốc thả rùa, trăn thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên. Ngày 11/7, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đơn vị tiếp nhận một cá thể rùa núi khỏe mạnh và đã thả về môi trường tự nhiên.

Đây là loại rùa núi màu vàng, xếp vào nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn. Con vật này nặng 2,2 kg, bò từ ngoài vào nhà của ông Phan Phước Lộc (người dân ở xã Dương Tơ) lúc trời mưa và được ông bàn giao cho Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc.

Trước đó vào ngày 10/7, Vườn Quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) cũng gửi cho Trại rắn Đồng Tâm 2 một con trăn quý bị thương phần miệng để trại rắn chăm sóc, chờ sức khỏe ổn định sẽ tổ chức thả về môi trường tự nhiên. Đây là loài trăn gấm xếp vào nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn. Con vật do người dân ở xã Cửa Dương bắt được và bàn giao cho Vườn Quốc gia Phú Quốc.

TP.HCM bác tin đồn xuất hiện ca bạch hầu. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ở TP.HCM đã xuất hiện ca bệnh bạch hầu. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế, xã hội của TP.HCM chiều 11/7, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), nhấn mạnh đến thời điểm này, TP.HCM chưa ghi nhận ca bạch hầu. Ca gần nhất là từ năm 2020. Sau khi xuất hiện, ngành y tế đã xử lý nhanh chóng, không xảy ra dịch.

Theo ông Tâm, bạch hầu là loại bệnh nhiễm trùng nhiễm độc, lây lan qua vi khuẩn. Bệnh lây lan nhanh, có khả năng nguy hiểm tính mạng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. May mắn, bệnh bạch hầu có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu là huyết thanh kháng độc tố và kháng sinh. Do đó, bạch hầu khác với những dịch bệnh trước, những người mắc bệnh được điều trị kịp thời thì khả năng khỏi bệnh rất cao.

"Người dân không nên hoang mang, lo lắng quá mức khi xuất hiện ca bệnh bạch hầu", ông Tâm nói.

Khởi tố 3 bị can vụ cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội. Công an TP Hà Nội ngày 11/7 cho biết đã khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi) về tội Giết người.

Ba bị can trên thuộc nhóm đối tượng liên quan vụ chị T.Q.H. (22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bắn tử vong sau tiệc sinh nhật ở Long Biên vào ngày 3/7.

Các đơn vị trong Công an TP đã bắt giữ Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TPHCM khoảng 18h ngày 3/7. Đạt đầu thú ngày 5/7 và Sáng bị Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, (tỉnh Long An) bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia ngày 12/7.