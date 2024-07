Saigon Expresso: Diễn biến mới vụ 4 người Việt thiệt mạng ở Bangkok

4 người Việt thiệt mạng ở Bangkok, Thanh Hằng phản ứng sau bài tố của Hoàng Thùy, 62% khách Việt đi du lịch để tìm người yêu... là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 18/7/2024

Tiết lộ mới về nghi phạm trong vụ 4 người Việt thiệt mạng ở Bangkok. Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ bà Sherine Chong (56 tuổi, người Mỹ gốc Việt) đã pha xyanua vào trà để đầu độc 5 người khác rồi tự tử. Thi thể 6 người được phát hiện vào chiều tối 16/7 tại phòng 502 của khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok.

Thiếu tướng cảnh sát Nopasilp cho biết nghi phạm Chong đã rủ 5 người còn lại đầu tư vào các dự án xây dựng trước đó. Khi thấy các dự án không có tiến triển, những người này đã có hành động pháp lý. Trước khi gặp nhau ở tòa, Chong đã mời 5 người đến gặp để đàm phán riêng. Trong buổi gặp, Chong đã gọi đồ ăn và trà cho mọi người.

Các nạn nhân được xác định là Dang Hung Van (55 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi), Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi) và Pham Hong Thanh (49 tuổi).

Shark Bình chỉ giải ngân 15% thương vụ tại Shark Tank. Tại họp báo ra mắt mùa 7 của Shark Tank Việt Nam, Shark Nguyễn Hòa Bình - người đã tham gia chương trình 4 mùa - thừa nhận tỷ lệ giải ngân của ông khá thấp, chỉ khoảng 15% và 85% còn lại là do startup "bùng" hoặc số liệu trình bày không đúng với thực tế.

Tuy nhiên, ông tự hào rằng 100% startup đã được đầu tư đều thành công như trường hợp Coolmate và Bánh mì Xin Chào. Cả hai đều được Shark Bình đầu tư 500.000 USD và đang phát triển tốt.

Bất ngờ đột tử khi đang uống cà phê. Nạn nhân là ông C.V.H. (46 tuổi, quê Thanh Hóa) làm công nhân xây dựng tại tại quận Gò Vấp. Trước đó, sáng 5/6, khi đang ngồi uống cà phê sáng với đồng nghiệp, ông H. đột ngột ngã lăn xuống đất và ngừng thở. Sau 5 phút lay gọi không tỉnh, ông được đưa đến Bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu.

Sau một tuần can thiệp hồi sức chuyên sâu, chức năng co bóp cơ tim của ông H. hồi phục gần như hoàn toàn, chức năng phổi cải thiện đáng kể. Theo Th.BS Giang Minh Nhật, Phó trưởng khoa hồi sức tim mạch, nguyên nhân đột tử là do ông H, có đột biến lệch khung gene trội titin TTN trên nhiễm sắc thể thường.

Thanh Hằng phản ứng sau bài tố của Hoàng Thùy. Chiều 17/7, thông qua Facebook cá nhân, Thanh Hằng đăng tải bức ảnh selfie cùng bó hoa (được tặng từ ông Valentin Trần, chủ tịch Miss Universe Vietnam) kèm dòng chữ "Mr. V really wants you" (Tạm dịch: Mr. V thực sự cần bạn).

"Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá", người mẫu chia sẻ thêm. Một bộ phận fan sắc đẹp cho rằng đây là động thái đáp trả của Thanh Hằng sau bài "bóc phốt" của Hoàng Thùy.

Tối 16/7, Hoàng Thùy có bài đăng đề cập đến "nhân vật bí ẩn" đã tác động vào ê-kíp MUVN năm nay khiến cô không thể góp mặt trong vai trò giám khảo. Thanh Hằng được nhắc đến trong một đoạn tin nhắn mà Hoàng Thùy đăng tải: "Thanh Hang doesn't want" (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn). Bài viết lập tức gây chú ý cùng rất nhiều bình luận trái chiều.

62% khách Việt đi du lịch để tìm người yêu. Mới đBooking.com đã công bố khảo sát với quy mô 27.730 người sống ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, riêng du khách Việt có 1.007 người. Kết quả từ khảo sát cho thấy 3 kết quả nổi bật: 67% người được hỏi cho biết họ hứng thú với trào lưu Du lịch ngủ; 67% du khách Việt Nam độc thân chia sẻ muốn đi du lịch để tìm người yêu; 66% phụ huynh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương muốn có một chuyến du lịch riêng tư.

Booking cũng đưa ra danh sách gợi ý về các điểm đến thích hợp cho hoạt động này tại Việt Nam như Hội An (ngắm vẻ đẹp sông Thu Bồn), Đà Lạt (hít không khí mát mẻ, dễ chịu), Phú Quốc (đắm mình tại bãi biển tách biệt), Ninh Bình (thưởng cảnh sắc núi non hùng vĩ), Mộc Châu (hòa mình vào các đồi chè xanh ngắt).

TP.HCM có mưa vừa, mưa to. Ngày 18/7, TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ được dự báo sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 29-32 độ C.