Saigon Expresso: Diễn biến đáng chú ý vụ Châu Bùi bị quay lén

Công an điều tra vụ Châu Bùi bị quay lén, công bố điểm chuẩn vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT là những thông tin được quan tâm trong ngày.

Ngày 26/6/2024

Diễn biến đáng chú ý vụ Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh. Chiều 25/6, Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM) đã lấy lời khai thanh niên lắp camera quay lén Bùi Thái Bảo Châu (27 tuổi, nghệ danh Châu Bùi) trong nhà vệ sinh ở một studio trên địa bàn.

Theo đó, thanh niên sinh năm 2000 làm việc tại studio, thừa nhận hành vi quay lén, khai đây là lần đầu thực hiện hành vi này. Studio ở quận 3 đã đăng bài xin lỗi, giải thích nhưng vẫn đang nhận bão chỉ trích của dân mạng.

TP.HCM điều chỉnh thời lượng đèn giao thông phục vụ thi tốt nghiệp. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở GTVT TP.HCM giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị chủ động rà soát, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường dẫn đến các điểm thi cho phù hợp tình hình thực tế, không để xảy ra ùn tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, dự thi.

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2024-2025. Hôm 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Dự kiến ngày 10/7, tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tạm ngưng cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở TP.HCM. Từ ngày 25/6 đến 30/6/2024, Công an TP.HCM tạm ngưng cấp căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) PC06, Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và tại Bộ phận một cửa quận, huyện, TP Thủ Đức.

Kể từ ngày 1/7/2024, Phòng PC06, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và tại Bộ phận một cửa quận, huyện, TP Thủ Đức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân đúng theo quy định.

Pacific Airlines cất cánh trở lại. Pacific Airlines sẽ trở lại với 3 máy bay, cung ứng tổng cộng gần 1.000 chuyến bay, tương ứng hơn 180.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm du lịch.

Dự báo thời tiết. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết gió mùa Tây-Nam có cường độ trung bình. Dự báo từ ngày 26-29/6 (thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT), thời tiết TP.HCM phổ biến ngày nắng, khả năng có mưa rào, dông vào chiều và tối với xác suất 65-80%.