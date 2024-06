Sai lầm phổ biến về tiền bạc trong tình yêu

Nếu không nhận biết và khắc phục sai lầm về tiền bạc kịp thời, các đôi yêu nhau dễ rơi vào tranh cãi hay chậm chí là chia tay.

Quản lý tiền bạc là một vấn đề nhạy cảm song thiết yếu khi yêu. Ảnh minh họa: QUIN Bridal/Pexels.

Thông qua podcast I Will Teach You to be Rich, triệu phú tự thân Ramit Sethi (Mỹ) từng giúp không ít đôi tình nhân vượt qua các vấn đề về tài chính, từ giải quyết món nợ lên đến 600.000 USD cho đến hạn chế việc chi tiêu quá mức.

Theo anh, một sai lầm phổ biến trong quản lý tiền bạc của các cặp đôi là chỉ có một bên làm chủ tài chính trong mối quan hệ.

"Thông thường, một người sẽ đảm nhận vai trò 'người quản lý tiền bạc'. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người đó chẳng may gặp tai nạn? Thật nguy hiểm khi chỉ một người nắm giữ tất cả kiến thức về tài chính", anh nói với CNBC Make It.

Ngoài ra, nếu chỉ một người chịu trách nhiệm đưa ra tất cả quyết định liên qua đến tiền bạc, người còn lại cũng có thể cảm thấy bất lực trong mối quan hệ. Thực tế, theo một nghiên cứu năm 2024 của Fidelity Investments, khoảng 25% số người tham gia trả lời cảm thấy khó chịu vì không có quyền quyết định trong các vấn đề tài chính.

Dưới đây, Ramit Sethi đưa ra một số lời khuyên hữu ích giúp các cặp đôi có thể cùng nhau quản lý tiền bạc một cách hiệu quả.

"Người trụ cột tài chính"

Theo triệu phú Sethi, người nắm giữ quyền quản lý tiền bạc nên cân nhắc điều chỉnh lại mối quan hệ một cách nhẹ nhàng. Cách đơn giản nhất để bắt đầu chia sẻ trách nhiệm tiền bạc khi yêu là phân chia khoản chi tiêu cho mỗi người. Chẳng hạn, một người đảm nhận chi phí ăn uống trong khi người kia thanh toán các hóa đơn bảo hiểm.

Phân chia các khoản chi tiêu cho mỗi người là một cách quản lý tiền bạc hiệu quả cho các đôi yêu nhau. Ảnh minh họa: Karolina Kaboompics/Pexels.

Khi biết được trách nhiệm tài chính của mình, mọi người sẽ cảm thấy được nhìn nhận và có động lực để quản lý tốt phần việc của mình hơn. Điều này sẽ giúp hai bên tiếp tục gắn bó và cùng nhau giải quyết hiệu quả các khó khăn trong tiền bạc.

Bên cạnh đó, Sethi khuyên mọi người nên tránh dùng những thuật ngữ tài chính phức tạp khi trò chuyện với nửa kia. Có như vậy, cả hai mới có thể thúc đẩy giao tiếp và hợp tác tốt hơn trong quản lý tài chính.

Cởi mở trong giao tiếp

Tiền bạc không phải lúc nào cũng là chủ đề dễ để trò chuyện khi yêu đương. Tuy nhiên, chỉ có giao tiếp cởi mở về chi tiêu mới có thể đảm bảo cả hai phù hợp để ở cùng nhau lâu dài. Để làm được điều này, Sethi chỉ ra một số sai lầm nên tránh cho các đôi.

Đầu tiên, mọi người không nên đổ mọi lỗi lầm về tiền bạc cho nửa kia. Điều này sẽ chỉ khiến đối phương trở nên rụt rè và đề phòng hơn. Thêm vào đó, thay vì chỉ trích, chúng ta nên điều hướng cuộc trò chuyện xoay quanh việc cả hai có thể cùng nhau tìm ra giải pháp như thế nào.

Mọi người nên học cách trò chuyện cởi mở và thoải mái với người yêu về tiền bạc. Ảnh minh họa: Ivan Samkov/Pexels.

Thực tế, tiền bạc không nhất thiết phải là chủ đề cần phải bàn bạc một cách nghiêm trọng trong tình yêu. Mọi người hoàn toàn có thể thêm gia vị cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Suy cho cùng, chúng ta sẽ còn nói về các vấn đề chi tiêu trong suốt quãng đời còn lại của mình nên tìm cách biến chúng trở nên vui vẻ hơn là cần thiết.

Thông thường, mọi người sẽ xem các cuộc bàn luận về tiền bạc là để giải quyết một khó khăn nào đó. Song trên thực tế, chúng hoàn toàn có thể một dịp tích cực để hai bên hình dung và xây dựng kế hoạch tương lai cùng nhau.