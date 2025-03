Sách tố lãnh đạo Meta quấy rối tình dục được bán 'đắt như tôm tươi'

Một cuốn sách chỉ trích gay gắt Meta - công ty mẹ của Facebook - đang đặc biệt thu hút độc giả tại Mỹ và nhanh chóng giành được thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng sách bán chạy nhất, chỉ sau tuần đầu phát hành.

Biểu tượng Meta. Ảnh minh họa: athgroup.

Cuốn sách có tựa đề Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism (tạm dịch: "Những kẻ vô tâm: Câu chuyện cảnh báo về quyền lực, lòng tham và chủ nghĩa lý tưởng đã mất"). Sách do tác giả Sarah Wynn-Williams chắp bút và đã lọt vào danh sách những quyển sách bán chạy nhất của tờ New York Times và Amazon.

Được phát hành ngày 11/3 vừa qua, tác phẩm là cuốn hồi ký kể lại những trải nghiệm của chính tác giả Wynn-Williams khi làm việc tại Meta từ năm 2011-2017 và đã chứng kiến những hành vi quấy rối tình dục của Giám đốc điều hành kỳ cựu Joel Kaplan. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập đến việc Meta, khi đó còn là Facebook, đã xem xét việc "xoa dịu các nhà kiểm duyệt Trung Quốc" để thâm nhập vào thị trường tỷ dân này.

Trong phản ứng sau đó, “gã khổng lồ” công nghệ Meta đã đưa vụ việc ra trọng tài, cho rằng cuốn sách "vi phạm hợp đồng không bôi nhọ" mà cô Wynn-Williams đã ký khi còn làm việc tại công ty. Một tòa án trọng tài đã chấp thuận yêu cầu của Meta về việc cấm tác giả quảng bá cuốn sách hay đưa ra những tuyên bố phỉ báng công ty cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Giám đốc truyền thông của Meta, Andy Stone, chỉ trích cuốn sách viết sai sự thật, đồng thời cho biết cô Wynn-Williams đã bị sa thải trước đó vì làm việc kém hiệu quả.

Một cuốn sách khác cũng chỉ trích Meta, The Anxious Generation (tạm dịch: "Thế hệ âu lo") của tác giả Jonathan Haidt, cũng đang duy trì vị trí thứ 4 trong danh sách sách bán chạy của New York Times dù đã phát hành được một năm. Cuốn sách này viết về các tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em.