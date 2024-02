Đồng hồ Rolex Daytona vừa lập kỷ lục đấu giá mới

Chanel biến chai nước hoa huyền thoại thành vòng cổ kim cương

Vòng cổ The Eternal No. 5 có mặt dây chuyền kim cương, thiết kế dựa trên hình dạng của nút chai nước hoa Chanel No. 5, cùng với đó là con số 5 may mắn huyền thoại của thương hiệu.