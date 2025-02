Real Madrid - tuyệt đỉnh tấn công hay gia cố tuyến giữa?

Liệu ông sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào "Tứ công siêu phàm" với lối chơi tấn công rực lửa, hay sẽ gia cố tuyến giữa để đảm bảo sự chắc chắn?

Trận derby Madrid chỉ là điểm khởi đầu của một chặng đường gian nan. Phía trước Real Madrid là hai trận đấu cực kỳ quan trọng, mà đỉnh điểm chính là màn so tài với Manchester City ở lượt đi vòng play-off Champions League.

Etihad không chỉ là một pháo đài kiên cố của đội bóng nước Anh mà còn là nơi đã từng gieo rắc ác mộng cho "Los Blancos", điển hình như trận thua tan nát 0-4 năm 2022. Lúc này, Ancelotti đứng giữa ba lựa chọn: tiếp tục giữ nguyên bộ tứ tấn công, sử dụng đội hình với bốn tiền vệ để đảm bảo sự cân bằng, hoặc kết hợp cả hai trong một mô hình "lai" - phương án mà ông đã thử nghiệm trong trận derby vừa qua.

Ancelotti không tin vào quan điểm cho rằng phải hy sinh bớt cầu thủ tấn công để củng cố hàng tiền vệ. Trước trận derby Madrid, ông phát biểu với một chút hài hước: "Tôi không nghĩ rằng để có sự cân bằng, tôi phải loại bỏ một, hai hay ba tiền đạo. Vì nếu thế, tôi có thể loại bỏ cả bốn, tung vào bốn tiền vệ, pressing tốt hơn… nhưng rồi chúng tôi sẽ không ghi được 60 bàn thắng. Đơn giản vậy thôi!".

Rõ ràng, vị chiến lược gia người Italy vẫn đặt niềm tin vào lối đá tấn công áp đảo, nơi ông sở hữu bốn "quả bom" sẵn sàng công phá bất kỳ hàng thủ nào: Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Bellingham.

Công bằng mà nói, khi bộ tứ này vào phom, Real Madrid gần như không thể cản phá. Dù từng thua đậm Barcelona 5-2 tại Jeddah trong trận Siêu cúp, "Los Blancos" vẫn có hai danh hiệu mùa này với các chiến thắng thuyết phục trước Atalanta (2-0, Siêu cúp châu Âu) và Pachuca (3-0, Cúp Liên lục địa).

Nhưng mặt trái của sơ đồ này cũng rất rõ ràng: sự mong manh ở tuyến giữa. Những trận đấu mà Real Madrid sử dụng nhiều tiền vệ hơn để đảm bảo sự chắc chắn cũng không phải lúc nào cũng đem lại kết quả tốt.

Trận thua 0-2 trước Liverpool tại Anfield thuộc League Phase, Champions League là minh chứng, dù khi đó họ chơi với bộ khung gồm Brahim Diaz, Arda Güler, Jude Bellingham, Luka Modric và Camavinga phía sau Mbappe. Chuyến làm khách tại San Mames cũng chẳng khá hơn, khi bộ ba tiền vệ Valverde - Ceballos - Tchouameni không thể giúp Madrid tránh khỏi thất bại 1-2 trước Athletic Bilbao.

Có lẽ, sự cân bằng của Real Madrid nằm ở phương án trung gian: vẫn giữ nguyên bộ tứ tấn công nhưng yêu cầu họ hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Đây chính là điều Ancelotti hé lộ sau trận derby.

"Chúng tôi đã chơi với hai tuyến phòng ngự bốn người, với Bellingham hơi lệch cánh. Nó đã hoạt động khá tốt. Kylian và Vinicius cũng đã lùi về nhiều hơn để hỗ trợ đồng đội", Ancelotti chia sẻ.

Điều này có nghĩa là Real Madrid có thể áp dụng chiến thuật hai tuyến: hàng thủ bốn người ở phía sau, hàng tiền vệ bốn người phía trước, với Bellingham và Rodrygo tham gia phòng ngự nhiều hơn. Trong khi đó, Mbappe và Vinicius vẫn là những mũi nhọn tấn công chính nhưng sẽ tích cực pressing và lui về khi cần. Đây có thể là chìa khóa giúp Real Madrid tránh rơi vào thế trận bị động trước City.

Một yếu tố quan trọng khác cũng được Ancelotti nhấn mạnh: thể lực của các cầu thủ. Ông úp mở về việc xoay tua đội hình trong phát biểu sau trận derby: "Thứ ba này, chúng tôi sẽ xem xét tình trạng thể lực của đội. Trận đấu sẽ rất căng thẳng, và những người không thi đấu trong trận derby sẽ có lợi thế..."

Điều này đồng nghĩa với việc Ferland Mendy gần như chắc chắn trở lại vị trí hậu vệ trái, trong khi Luka Modric và Eduardo Camavinga có thể là những lựa chọn ưu tiên ở tuyến giữa. Ngược lại, Dani Ceballos - người chơi khá mờ nhạt trước Atlético - có nguy cơ mất suất đá chính.

Ancelotti không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng bất kể ông lựa chọn chiến thuật nào, Real Madrid vẫn sẽ đối mặt với thử thách khổng lồ mang tên Manchester City. Liệu bộ tứ tấn công của "Los Blancos" có thể xuyên thủng hàng thủ thép của Pep Guardiola? Hay Real Madrid sẽ cần một thế trận chắc chắn hơn để tránh lặp lại cơn ác mộng tại Etihad?

Tất cả sẽ có lời giải khi bóng lăn tại Manchester.

