Rayo 0-0 Real Madrid: Rodrygo dự bị

Lúc 22h15 ngày 9/11, Real Madrid có chuyến làm khách trên sân của Rayo Vallecano thuộc vòng 12 La Liga.

Tỷ số: Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid

Diễn biến chính:

Ngay phút thứ 2, Guler thử tài thủ môn Rayo với cú sút hiểm hóc.

Cục diện bảng xếp hạng: Real Madrid dẫn đầu với 30 điểm, hơn đội bám đuổi 4 điểm, trong khi đó Rayo đứng thứ 12 với 14 điểm.

Thống kê đáng chú ý:

Trong 46 lần đối đầu trước đây trên mọi đấu trường, Rayo chỉ giành được 7 chiến thắng trước Real Madrid.

Tuy nhiên, 3 trong 4 trận đấu gần nhất tại La Liga giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa.

Thông tin lực lượng:

Rayo vắng Luiz Felipe (gân kheo) và Abdul Mumin (đầu gối) vì chấn thương, trong khi Diego Mendez cũng gặp vấn đề về thể lực.

Danh sách chấn thương của Real Madrid khá dài. Aurelien Tchouameni (gân kheo) sẽ vắng mặt đến cuối tháng. Dani Carvajal (đầu gối) và Antonio Rudiger (cơ) chắc chắn ngồi ngoài. Franco Mastantuono (bẹn) cũng không thể ra sân.

Đội hình ra sân: