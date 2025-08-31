Quét mã QR để tìm nhà vệ sinh tại Nhật Bản

TOTO, tập đoàn thiết bị vệ sinh khổng lồ của Nhật Bản, vừa ra mắt dịch vụ cho phép người dùng xác định vị trí nhà vệ sinh gần nhất và mức độ đông đúc theo thời gian thực thông qua mã QR.

TOTO cho biết tập đoàn ra mắt ứng dụng trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm giải pháp giảm bớt tình trạng xếp hàng dài trước nhà vệ sinh, đặc biệt là nhà vệ sinh nữ, Kyodo News đưa tin.

Dịch vụ cho phép người dùng kiểm tra nhà vệ sinh công cộng thông qua điện thoại thông minh. Ảnh: Kyodo News.

Do giải pháp bổ sung thêm nhà vệ sinh không hoàn toàn khả thi vì hạn chế về hệ thống ống nước và thoát nước, dịch vụ này hướng tới việc sử dụng hiệu quả các nhà vệ sinh sẵn có.

Để tìm vị trí nhà vệ sinh còn trống, người dùng quét mã QR tại lối vào các tòa nhà hoặc địa điểm. Ngoài hiển thị mức độ đông đúc, dịch vụ cung cấp bản đồ các tầng và thông tin cơ sở vật chất, như ghế cho trẻ em hoặc lối đi dành cho xe lăn.

Nếu người dùng phát hiện sự cố với một bồn cầu cụ thể, họ có thể quét mã QR bên trong buồng vệ sinh để gửi yêu cầu vệ sinh hoặc sửa chữa ngay lập tức, hoặc yêu cầu thêm giấy vệ sinh hoặc thu gom rác.

Nhiều người dùng hài lòng với dịch vụ trong các đợt thử nghiệm. “Tôi từng mong mỏi có tính năng này khi dùng phải những nhà vệ sinh siêu bẩn”, một người nói.

Yoichi Nakayama - quan chức thuộc bộ phận quảng bá sản phẩm của TOTO - hy vọng dịch vụ mới “sẽ nâng cao sự hài lòng của người dùng khi giúp họ dùng nhà vệ sinh hiệu quả hơn”.