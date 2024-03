Quần xuyên thấu gây phản cảm của cầu thủ bóng chày

Giải bóng chày của tổ chức bóng chày chuyên nghiệp Major League Baseball (viết tắt là “M.L.B.”) chính thức bắt đầu mùa giải 2024. Khán giả hâm mộ thể thao lập tức hướng sự chú ý đến giải đấu. Tuy nhiên, chủ đề của các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội không liên quan đến các vận động viên hay đội tuyển. Đồng phục của các cầu thủ bóng chày mới là vấn đề thu hút sự quan tâm của khán giả, theo The New York Times. Cụ thể, những chiếc quần thi đấu gần như trong suốt do Nike thiết kế và Fanatics sản xuất bị đánh giá là phản cảm, gợi dục, để lộ phần lớn da thịt của các vận động viên. Mức độ xuyên thấu của chiếc quần này nhanh chóng tạo ra những cuộc bình luận trên mạng xã hội.