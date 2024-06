Quan hệ tình dục bao nhiêu là đủ?

Trên khắp các trang mạng xã hội xuất hiện không ít bài viết về tần suất quan hệ tình dục hợp lý. Tuy nhiên, không có câu trả lời nào đúng cho tất cả trường hợp.

Những lời khuyên về tình dục tràn lan trên mạng xã hội chưa chắc áp dụng hiệu quả cho mọi đôi yêu nhau. Ảnh minh họa: Cottonro/Pexels.

Nhiều người tin rằng 1 tuần/lần là con số hợp lý cho việc quan hệ tình dục khi yêu. Song, thực tế chỉ ra rằng mỗi mối quan hệ đều khác nhau và không có một số liệu thống kê nào phù hợp cho mọi đôi uyên ương, theo Tiến sĩ Lexx Brown-James tại Đại học Michigan (Mỹ), kiêm nhà trị liệu tình dục được chứng nhận AASECT, cho biết.

“Có rất nhiều yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tần suất bạn có/không quan hệ tình dục trong một tuần, như căng thẳng trong công việc, trách nhiệm làm cha mẹ hay chỉ đơn giản là không có tâm trạng. Chưa kể, có rất nhiều cặp đôi không làm tình nhưng vẫn hoàn toàn hạnh phúc và khỏe mạnh”, Tiến sĩ Brown-James nói thêm.

Bên cạnh đó, tạo áp lực cho bản thân để đạt được một mức nhất định khi “yêu” có thể phản tác dụng. Việc đặt ra những mục tiêu bằng số khiến chúng ta tiếp cận chuyện ấy với tâm lý đó là điều “phải” làm.

Điều này có thể tạo khoảng cách về cảm xúc và thể chất dẫn đến ngờ vực, hiểu lầm và căng thẳng trong yêu đương, theo Thạc sĩ Casey Tanner, nhà trị liệu tình dục được chứng nhận AASECT kiêm tác giả của cuốn sách Feel it All: A Therapist's Guide to Reimagining, chia sẻ.

Dưới đây, dựa vào chia sẻ từ các chuyên gia, SELF chỉ ra những dấu hiệu tích cực cho thấy đời sống tình dục đang đi đúng hướng cho các cặp đang yêu nhau.

Tâm lý chưa sẵn sàng hay thiếu thoải mãi sẽ khiến chuyện yêu của cả hai trở nên khó khăn hơn. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Tâm lý sẵn sàng và mong chờ

Nói một cách đơn giản, mọi người không nên cảm thấy khó chịu, tội lỗi hay tiếp cận chuyện ấy với thái độ “làm cho xong”. Theo Thạc sĩ Tanner, những phản ứng này là khó tránh khỏi khi chúng ta thân mật vì nghĩa vụ thay vì bản thân thật sự ham muốn.

Trái ngược với những biểu hiện trên, khi một người hài lòng với đời sống tình dục của mình, họ sẽ mong chờ khoảnh khắc được gần gũi bất kể tần suất xuất hiện của chúng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn hòa nhịp được với ham muốn của đối phương hay màn ân ái sẽ mãi nồng cháy như thuở ban đầu. Nhưng về cơ bản, mọi người vẫn sẽ cảm nhận được ham muốn, hạnh phúc và phấn khích mỗi khi hai người hôn nhau, vuốt ve và làm tình.

Màn ân ái không đem lại nhiều cản trở hay lo ngại cho thấy đời sống tình dục của bạn đang suôn sẻ. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Cuộc yêu thỏa mãn

Thạc sĩ Tanner cho hay chất lượng quan trọng hơn số lượng. Vì vậy, mọi người nên quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của mình khi làm chuyện ấy thay vì chỉ chăm chú vào tần suất.

Cô khuyến khích chúng ta nên đặt cho bản thân những câu hỏi sau: “Mình có đang cảm thấy kết nối với người yêu không?”, “Việc thân mật có đem lại cho mình cảm giác chắc chắn, an toàn hay ý nghĩa không?” và “Cuộc yêu có phát triển với tốc độ phù hợp hay mang lại niềm vui nào cho bản thân không?”.

Nếu đáp án là “có” cho tất cả các câu hỏi trên, đó là dấu hiệu khá chắc chắn cho thấy đời sống tình dục của chúng ta thực sự đang được thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu việc yêu vẫn thiếu thứ gì đó, đôi bên có thể cần phải ngồi lại trao đổi cùng nhau để tìm ra được lối đi chung.

Giao tiếp thẳng thắn là chìa khóa giúp giữ lửa cuộc yêu bền lâu hơn. Ảnh minh họa: Miriam Alonso/Pexels.

Tâm sự cởi mở

Tiến sĩ Brown-James cho biết một dấu hiệu tích cực khác cho thấy đời sống tình dục thăng hoa là cả hai đều cảm thấy đủ an toàn để nói lên nhu cầu, ham muốn và lo lắng của mình.

Giao tiếp cởi mở là nền tảng của đời sống tình dục lành mạnh vì nó bồi đắp lòng tin và ngăn ngừa các vấn đề nhỏ nhặt, chẳng hạn việc chỉ có một bên chủ động, phát triển thành sự oán giận, vốn sẽ khó giải quyết hơn nhiều.

Dù vậy, thực tế, chia sẻ về những ham muốn trần trụi nhất của bản thân hay những nỗi thất vọng dồn nén khi “yêu” đôi khi có thể trở nên khó xử.

Trong trường hợp đó, chúng ta hãy thử đề cập đến vấn đề một cách tự nhiên thay vì biến cuộc trò chuyện trở nên cực kỳ nghiêm túc với mở đầu kiểu: “Anh/Em nghĩ mình cần nói chuyện”. Cách tiếp cận này có thể giúp đôi bên thấy rằng giao tiếp về chuyện chăn gối không nhất thiết phải quá đáng sợ mà thưc chất có thể rất thú vị.