Phụ kiện tỷ đồng từ Fendi, Montblanc cho năm con Rồng

Từ túi xách da cho đến bút viết bằng vàng trắng nạm đá quý, thương hiệu cao cấp đồng loạt tung sản phẩm dịp đầu năm Giáp Thìn nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm.

Phụ kiện trở thành món đồ không thể thiếu làm nổi bật lên trang phục ngày Tết. Ảnh: Daniele La Malfa.

Phụ kiện góp phần làm nổi bật trang phục và tạo ấn tượng với người khác. Chỉ trong thời gian ngắn, các thương hiệu đã liên tục tung ra những bộ sưu tập để chào đón Tết Nguyên đán.

SCMP đã gợi ý 5 món phụ kiện được đánh giá đáng mua nhất trong những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024.

Chiếc túi da từ thương hiệu Moynat khá rộng rãi, hình ảnh bắt mắt.

Moynat

Linh vật Rồng của năm Giáp Thìn đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà mốt. Tuy nhiên, vẫn có những biểu tượng khác cũng mang lại sự may mắn và thịnh vượng.

Gần đây, thương hiệu đồ da nổi tiếng Moynat đã trình làng bộ sưu tập (BST) Tết Nguyên đán, bao gồm chiếc túi Duo BB Tote được làm từ da bê Taurillon màu kem. Trên chiếc túi là hình ảnh trái hồng chín, biểu tượng cho sự dồi dào và sung túc.

BST cũng bao gồm một chiếc ví cầm tay được trang trí bằng hình ảnh những viên mạt chược, một trò chơi truyền thống được ưa thích tại Trung Quốc, biểu tượng cho sự giàu có và thịnh vượng.

Chiếc bút máy được chạm khắc tinh xảo của thương hiệu Montblanc.

Montblanc

Nằm trong BST Signs & Symbols The Legend Zodiacs thường niên của của Montblanc, chiếc bút máy The Signs & Symbols A Journey among Dragons The Hovering Dragon được sản xuất giới hạn chỉ 88 chiếc nhằm tôn vinh năm con Rồng.

Chiếc bút bằng vàng trắng 18K được chạm khắc bằng tay, với điểm nhấn là các viên ngọc bích màu đen, xám và xanh lam. Còn trên nắp bút, một viên kim cương sẽ được cắt theo hình biểu tượng Montblanc.

Chiếc vali của Berluti trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê xê dịch.

Berluti

Với những tín đồ yêu thích du lịch, BST Year of Dragon của Berluti là lựa chọn đáng chú ý.

Nổi bật BST là chiếc vali Formula 1005 Multicoloured Dragon Tattooed được làm từ da Venetian và được trang trí với hình ảnh con rồng uốn cong.

Chiếc vali được hoàn thiện với các túi có khóa kéo và quai xách chắc chắn.

Chiếc túi đỏ nổi bật của thương hiệu Giuseppe Zanotti.

Giuseppe Zanotti

Một món phụ kiện không thể thiếu khi diện trang phục ngày đầu năm là chiếc túi xách. Và item đáng để cân nhắc là mẫu ví cầm tay màu đỏ rực rỡ của nhà mốt Giuseppe Zanotti.

Thiết kế này có thể biến thành một chiếc túi đeo chéo nhờ dây xích đính kèm. Không gian rộng rãi, có ngăn ở bên trong khá tiện lợi cho người đeo.

Fendi mang Pokémon vào mẫu túi xách nhân dịp Tết Nguyên đán.

Fendi

Fendi bắt tay với nghệ sĩ Nhật Bản Hiroshi Fujiwara ra mắt bộ sưu tập đón năm mới Âm lịch.

Hưởng ứng linh vật Giáp Thìn, nhà mốt sử dụng hình tượng các nhân vật rồng trong Pokémon. Hình ảnh những chú rồng hoạt hình tinh nghịch được chế tác trên chất liệu da, đính lên một số dòng túi xách.