Ông Tập gặp lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan: Chúng ta cần hòa bình

Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên trong một thập kỷ giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng Đài Loan, ông Tập Cận Bình kêu gọi hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy hòa bình xuyên eo biển.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Chủ tịch Quốc dân đảng Trịnh Lệ Văn tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào thứ Sáu. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc dân đảng (MKT) Trịnh Lệ Văn tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh ngày 10/4, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng bất kể cục diện quốc tế và tình hình hai bờ eo biển Đài Loan biến động ra sao, xu thế lớn hướng tới sự phục hưng của người dân Trung Quốc sẽ không thay đổi, cũng như động lực đưa người dân hai bờ xích lại gần nhau sẽ tiếp tục được củng cố, theo Tân Hoa Xã.

Ông Tập cho biết người dân hai bên eo biển đều mong muốn hòa bình, ổn định, cải thiện quan hệ và nâng cao chất lượng cuộc sống. “Đây là trách nhiệm mà CPC và MKT không thể thoái thác, đồng thời cũng là động lực để hai đảng hợp tác", ông nói.

Bà Trịnh cũng nói rằng người dân hai bên eo biển Đài Loan đều là người Trung Quốc và thuộc về một gia đình. Bà Trịnh kêu gọi nỗ lực thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bên eo biển, vun đắp một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ hai bên eo biển và thúc đẩy sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa.

Bà Trịnh Lệ Văn còn tiến xa hơn khi đề xuất một “giải pháp mang tính định chế” để tránh xung đột xuyên eo biển. “Chúng ta nên tìm kiếm một giải pháp định chế để ngăn ngừa và tránh chiến tranh, biến eo biển Đài Loan thành hình mẫu cho việc giải quyết xung đột hòa bình trên toàn thế giới,” bà nói.

“Hai bên nên lập kế hoạch và xây dựng thêm một cơ chế đối thoại và hợp tác mang tính hệ thống và bền vững để làm cho hòa bình trong quan hệ hai bên eo biển trở nên không thể đảo ngược và loại bỏ tận gốc mọi nguyên nhân dẫn đến xung đột".

Toàn cảnh cuộc hội kiến giữa ông Tập Cận Bình và bà Trịnh Lệ Văn hôm 10/4. Ảnh: Xinhua.

Vấn đề Đài Loan, theo ông Tập, là "vết sẹo" còn lại từ cuộc nội chiến toàn diện giữa lực lượng do CPC và KMT lãnh đạo cách đây khoảng 80 năm. Hệ quả từ cuộc nội chiến và sự can thiệp từ bên ngoài đã khiến hai bờ eo biển rơi vào tình trạng đối đầu chính trị kéo dài. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập khẳng định thực tế rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc "chưa bao giờ thay đổi".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh người dân hai bờ eo biển đều thuộc về dân tộc Trung Hoa. Theo ông, các dân tộc Trung Quốc, bao gồm cả đồng bào Đài Loan, đã cùng nhau hình thành niềm tin chung rằng "lãnh thổ không thể bị chia cắt, đất nước không thể bị làm suy yếu, dân tộc không thể bị chia rẽ và nền văn minh không thể bị gián đoạn".

Ông Tập cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với tất cả các đảng phái chính trị tại Đài Loan, bao gồm KMT, cũng như các tổ chức và cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội, nhằm tăng cường trao đổi, đối thoại, thúc đẩy hòa bình xuyên eo biển, cải thiện đời sống người dân và tiến tới phục hưng dân tộc.

Bà Trịnh Lệ Văn, Chủ tịch KMT, dẫn đầu phái đoàn Quốc dân đảng đến viếng Lăng Tôn Trung Sơn tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 8/4/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

"Sự khác biệt về hệ thống xã hội không nên là lý do cho sự chia cắt", ông Tập nói tại cuộc hội kiến với bà Trịnh. "Chúng tôi hoan nghênh mọi đề xuất có lợi cho sự phát triển hòa bình của quan hệ xuyên eo biển và sẽ không tiếc công sức để thúc đẩy bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy sự phát triển đó".

Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng các nỗ lực này cần dựa trên nền tảng chính trị chung là tuân thủ "Nhận thức chung năm 1992" và phản đối "Đài Loan độc lập". Ông cũng nói rằng người dân Đài Loan được hoan nghênh đến thăm đại lục. Ông khuyến khích giới trẻ Đài Loan tìm kiếm cơ hội phát triển ở đại lục.

"Họ sẽ nhận ra rằng triển vọng phát triển của Đài Loan phụ thuộc vào một đất nước vững mạnh, và lợi ích cũng như phúc lợi của người dân Đài Loan gắn bó mật thiết với sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa", ông nói thêm.

Tham dự cuộc gặp còn có các quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Thái Kỳ.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc gặp, bà Trịnh đã trình bày chi tiết về đề xuất khung hòa bình, đồng thời cho biết thêm rằng bà mong muốn mời ông Tập tới hòn đảo nếu đảng của bà giành chiến thắng sau hai năm nữa.

Bà Trịnh mô tả chuyến đi sáu ngày của mình, bắt đầu từ thứ Ba tại Thượng Hải, là một “hành trình hòa bình”. Trong các hoạt động công khai tại Thượng Hải và Nam Kinh, bà liên tục nhấn mạnh đến hòa bình xuyên eo biển.

Chuyến đi của bà diễn ra chỉ hơn một tháng trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh.