Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2307-QĐNS/TW chỉ định đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa).

Chỉ định đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó bí Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025, làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031).

Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, và đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác bởi lý do cá nhân.

Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM (mới).

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.