Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

0

Thượng tá Sơn Chí Hùng, Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Trà Vinh, được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và bố trí làm Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.