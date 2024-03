Onana chơi xuất sắc

"Chỉ có 2 lựa chọn, nuốt chửng đối thủ hoặc bị nuốt chửng. Tất nhiên, tôi chọn phương án đầu tiên. Mọi cầu thủ đều phải cho thấy khát khao và tinh thần cao nhất", HLV Ten Hag phát biểu trước giờ bóng lăn.

Trái với tuyên bố của HLV Ten Hag, MU bị dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau cú sút xa bất thành của Phil Foden, CĐV đội khách thót tim khi thấy John Stones ngã trong vùng cấm sau tác động của Casemiro. Tuy nhiên, trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Pha làm chậm cho thấy Casemiro đã có pha phòng ngự hợp lệ.

Khi Man City đang làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng trên 80%, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 8. Xuất phát từ pha phát bóng của Andre Onana, Bruno Fernandes giữ bóng rồi trả ngược cho Rashford băng lên, tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm, không cho Ederson cơ hội cản phá.

Đến phút 14, Man City có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Sau pha mở bóng của Bernardo Silva, Foden xoay người dứt điểm từ góc hẹp nhưng bị Onana dùng chân cản phá. 4 phút sau, Man City tiếp tục khiến khung thành MU chao đảo sau một pha phản công. Onana kịp băng ra để cản cú dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà.

Những phút tiếp theo, MU dốc toàn lực để phòng ngự. Man City dồn bóng khá nhiều cho Jeremy Doku nhưng cầu thủ người Bỉ chưa thể tạo khác biệt khi đối đầu Diogo Dalot. Phút 25, VAR vào cuộc kiểm tra tình huống Dalot để bóng chạm tay trong vùng cấm. Dù vậy, MU không phải chịu phạt đền, khi hậu vệ sinh năm 1999 đã khép tay sát người.

Onana là người chơi hay nhất trong hiệp một. Cựu thủ môn Inter mở màn cho tình huống dẫn đến bàn thắng, đồng thời có hàng loạt pha cứu thua và ra vào đầy chuẩn xác. Sau 2 lần khuất phục Foden, Onana tiếp tục đổ người cứu thua cho MU sau cú sút hiểm hóc của De Bruyne ở phút 34.

Man Utd di chuyển đến Etihad với dàn nhân sự bị tổn thất nặng nề. Trên hàng công, Rasmus Hojlund tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Ở hàng thủ, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka không thể ra sân vì những vấn đề khác nhau.

Trước "bão chấn thương", HLV Ten Hag phải để Scott McTominay ra sân từ đầu. Anh cùng Bruno, Mainoo và Casemiro tạo thành hàng tiền vệ 4 người.

Hai mũi tấn công của MU là Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Ở hàng thủ Raphael Varane và Jonny Evans là lựa chọn của HLV Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan cũng chọn Victor Lindelof ở vị trí hậu vệ trái thay vì Sofyan Amrabat.

Với Man Utd, mang đội hình "què quặt" như vậy đến Etihad thật sự khiến người hâm mộ đội bóng lo lắng. Về phần chủ nhà, trừ Jack Grealish và Josko Gvardiol không thể góp mặt vì chấn thương, Pep Guardiola sẽ có đội hình với đầy đủ hảo thủ.

Erling Haaland sẽ là mũi khoan đáng lo ngại nhất với Man Utd. Muốn chặn đứng tiền đạo người Na Uy, "Quỷ đỏ" phải cắt được sợi dây liên lạc giữa cầu thủ này và Kevin de Bruyne, người nhạc trưởng tài ba của "The Cityzens".

Hôm 26/2, De Bruyne từng có 4 pha kiến tạo để Haaland ghi bàn trong chiến thắng 6-2 trước Luton Town tại FA Cup. Khép lại 90 phút tại Kenilworth Road, Haaland thậm chí có tới 5 pha lập công. Một bằng chứng cho thấy sức mạnh của nhà ĐKVĐ Premier League quá đáng sợ.

