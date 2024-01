On Wrist: Hãng đồng hồ nhỏ tranh thủ lúc các 'ông lớn' vẫn còn nghỉ lễ

Thương hiệu Nhật Bản Otsuka đón năm mới với mẫu có mặt số giống đồng hồ đo analog, trong khi hãng ArtyA tiếp tục mở rộng BST đồng hồ không có vạch dấu giờ.

Sau kỳ nghỉ lễ dài hơi, các thương hiệu đồng hồ đang rục rịch quay trở lại với những sản phẩm mới.

Trong tuần 2 tháng 1, những thương hiệu nhỏ, độc lập chiếm ưu thế, trong khi các "ông lớn" có vẻ cần thêm thời gian để trở lại thị trường.

Dưới đây, On Wrist giới thiệu 6 đồng hồ mới được trình làng trong những ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Đồng hồ đến từ xứ hoa anh đào gây ấn tượng với mặt số thú vị. Ảnh: Otsuka.



Otsuka

Lotec No 6

Sản phẩm mới nhất của thương hiệu Nhật Bản Otsuka được lấy cảm hứng thiết kế từ cơ khí, thể hiện qua mặt số tựa đồng hồ đo analog.

Kim giờ và kim phút quay ngược đồng trục đều được cung cấp năng lượng bởi bộ chuyển động Miyota với một module in-house ở phía trên.

Nhà thiết kế và thợ đồng hồ Nhật Bản Jiro Katayama đã chế tạo thủ công và lắp ráp từng bộ phận cua chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ này trong một xưởng nhỏ ở Tokyo. Giá bán 385.000 yen ( 2.655 USD ).

Chiếc đồng hồ độc bản có mặt số bằng đá labradorite. Ảnh: Monochrome.



ArtyA

Son of Earth Dome Collection

ArtyA vốn nổi tiếng với việc bất tuân các quy tắc thông thường. Điều này được chứng minh qua nhiều thiết kế của hãng, điển hình là BST Son of Earth Dome.

Mọi mặt số trong BST đều được làm từ khoáng vật tự nhiên. Bởi vậy, không có mặt số nào là giống nhau hoàn toàn, vì vân đá sẽ khác nhau. Về thiết kế, tất cả đều không có vạch dấu giờ, chỉ có bộ kim và logo của thương hiệu, nằm bên dưới mặt kính mài vòm Dome.

Tuần qua, hãng vừa mới cập nhật một vài mẫu mới trong BST này, bao gồm đồng hồ có mặt số bằng đá xà cừ đen labradorite, chỉ 1 chiếc duy nhất, trị giá 15.100 USD , và đồng hồ có mặt số bằng đá fluorite trắng pha tím, phiên bản giới hạn, trị giá 11.600 USD .

Mẫu đồng hồ bằng vàng kim phối với dây đeo bằng da màu xanh lục. Hai mẫu còn lại lần lượt bằng vàng hồng và vàng trắng. Ảnh: Franck Muller.



Franck Muller

Giga Tourbillon Vienne

Nhằm tri ân thành phố Vienna (Áo) xinh đẹp, Franck Muller cho ra mắt 3 mẫu đồng hồ 38 mm bằng vàng được lấy cảm hứng từ kiến trúc trang nhã của các danh lam Cung điện Schloss Schönbrunn, Nhà thờ St. Stephen’s Cathedral, và Nhà hát opera Wiener Staatsoper.

Loạt đồng hồ mới này chỉ được bày bán tại Vienna. Giá bán 218.000 euro (hơn 238.000 USD ).

Đồng hồ phiên bản giới hạn dành cho dịp Valentine của Glashütte. Ảnh: Glashütte.



Glashütte

Original Lady Serenade Valentine’s Day 2024

Glashütte đã sẵn sàng cho Lễ Tình nhân năm nay từ trước một tháng. Hãng tung ra chiếc đồng hồ Original Lady Serenade Valentine’s Day 2024 phiên bản giới hạn, dành riêng cho khách hàng nữ.

Đồng hồ 36 mm không những nạm kim cương quanh viền bezel, mà còn cả trên núm vặn. 12 vạch dấu giờ được phóng cỡ lớn, làm bằng đá xà cừ loang màu tím và hồng pastel.

Và đương nhiên, để thể hiện không khí ngày Lễ Tình nhân, món phụ kiện đi kèm với dây đeo bằng da màu đỏ rượu vang. Giá bán 11.800-12.200 euro (12.900- 13.300 USD ), giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu.

Mặt số của đồng hồ "đồ ngọt" được vẽ tay. Ảnh: Tissot.



IFL Watches x Tissot

PRX Dialicious Concept

Cú bắt tay giữa Tissot và công ty chuyên cung cấp phụ kiện xa xỉ cho đồng hồ IFL Watches đã tạo nên chiếc PRX Dialicious Concept tinh nghịch và hấp dẫn.

Nổi bật trên mặt số trắng là 3 món đồ ngọt gồm kem, bánh donut và kẹo mút, gợi nhắc đến mùa lễ hội vừa qua. Tất cả đều được vẽ thủ công bởi các nghệ nhân, nên không có chiếc nào giống nhau hoàn toàn.

Đồng hồ quartz 35 mm được làm từ thép không gỉ, có khả năng chống sốc và chống thấm nước ở độ sâu 100 m. Giá bán 1.090 USD .

Mẫu màu xanh dương trong BST Year of the Dragon, mang tên Dragon in Waves. Ảnh: Swatch.



Swatch

Year of the Dragon Collection

Swatch đón năm Giáp Thìn bằng BST Year of the Dragon với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, được lấy cảm hứng từ màu sắc tươi sáng của những thành phố Đông Á.

Đồng hồ gồm 5 phiên bản với màu sắc, kích thước và hình họa khác nhau, bao gồm Dragon in Motion (màu đỏ), Dragon in Cloud (màu trắng), Dragon in Wind Pay! (màu đen), Dragon in Waves (màu xanh), Dragon in Gold (màu vàng).

Trong số đó, mẫu đồng hồ màu đen được trang bị SwatchPAY!, công nghệ thanh toán không tiếp xúc của Swatch. Giá bán 93- 234 USD tùy phiên bản.

On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.