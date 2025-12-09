'Nuôi Em' tiếp tục giải thích

Giữa các nghi vấn về cách thức hoạt động và ồn ào xoay quanh nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung, đội ngũ dự án Nuôi Em tiếp tục lên tiếng giải thích.

Dự án "Nuôi Em" đang vướng phải ồn ào sau 11 năm triển khai. Ảnh: Nuôi Em/Facebook.

Tối 9/12, fanpage chính thức của "Nuôi Em" tiếp tục có bài đăng lên tiếng về những thắc mắc của các nhà hảo tâm thời gian qua.

Chỉ sau khoảng 1 tiếng đăng tải, thông báo này nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Theo bài đăng, đội ngũ dự án khẳng định không trốn tránh trách nhiệm, sẽ thực hiện tổng hợp danh sách các phản ánh, câu hỏi một cách công khai và cam kết phản hồi toàn bộ danh sách này.

"Về công khai minh bạch tài chính, các cam kết của dự án đã được công khai tại địa chỉ taichinh.nuoiem.com và hiện chưa có bất cứ thay đổi nào. Cộng đồng có thể xem các sao kê thu của từng tháng và hồ sơ chi tiền, thông báo của từng tháng công khai tại địa chỉ này", bài đăng viết, đồng thời cho biết sẽ tìm kiếm, hợp tác với đơn vị có chuyên môn để nâng cao chất lượng của các báo cáo, tăng cường độ minh bạch.

Cũng trong thông báo, đội ngũ dự án phản hồi một số thắc mắc chính được các anh nuôi, chị nuôi đưa ra trong thời gian qua.

Về thắc mắc liệu các em nuôi có bị cắt suất ăn sau khi tài khoản tạm đóng băng, đội ngũ khẳng định các bé vẫn được duy trì suất ăn hàng ngày. Do tính chất chuyển tiền theo đợt, việc đóng băng tài khoản không gây ảnh hưởng tới việc hỗ trợ suất ăn của các bé.

Hoàng Hoa Trung, nhà sáng lập dự án "Nuôi Em". Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

"Vào đầu năm học, dự án đã tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, bao gồm 67.996 em cần hỗ trợ 1 bữa và 3.765 em cần hỗ trợ 2 bữa (quy đổi thành 75.526 mã) từ phía các nhà trường. Việc hỗ trợ hàng tháng kể từ đầu năm đều dựa trên danh sách học sinh tăng giảm thực tế từ phía nhà trường", thông báo ghi.

Về nghi vấn cắt xén tiền đóng góp của nhà hảo tâm, đội ngũ dự án "cam kết và khẳng định không chi tiêu bất cứ khoản tiền của các nhà hảo tâm đã đóng góp nằm ngoài mục đích hỗ trợ cho các em và thầy cô giáo tại địa phương".

Điều này có thể được chứng minh qua các số liệu về thu chi tại ngân hàng qua các năm. Bài đăng cho biết trong các năm qua, các khoản tiền tài trợ đều đã được chuyển tới các em và thầy cô thông qua nhà trường hoặc phòng giáo dục. Các khoản chi đều đi kèm công văn, hồ sơ của cơ quan địa phương nhận tiền. Số tiền chưa sử dụng vẫn đang được cất giữ đầy đủ trong tài khoản hoặc gửi tiết kiệm và có ghi trong báo cáo hàng tháng số dư.

Dự án khẳng định sẽ làm việc với các đơn vị chuyên môn để nâng cao tiêu chuẩn minh bạch tài chính hiện tại và thông báo ngay khi hoàn thành, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có bất cứ vi phạm nào với cam kết này.

Về thắc mắc liệu có hiện tượng nhiều nhà tài trợ cho một bé, một bé có nhiều mã, có những em bé "ảo" hay trường hợp Nhà nước đã nuôi nhưng dự án vẫn nuôi hay không, bài đăng trả lời:

"Các mã nuôi em được cấp theo cơ chế: vào một thời điểm, một bữa ăn của em nhỏ chỉ có một nhà tài trợ. Danh sách các em được gửi và có xác nhận bằng văn bản từ nhà trường/phòng giáo dục. Dự án khẳng định không cắt xén, không thực hiện các thủ thuật để ghép nhiều nhà tài trợ nhưng chỉ chi 1, hoặc tạo ra các nhân vật ảo".

Riêng với những thắc mắc này, đội ngũ cũng sẽ soạn thảo các câu trả lời, thông tin chi tiết hơn và dự kiến công khai trong 3 ngày tới.

Về hành vi, cách giao tiếp của nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung với một số nhà hảo tâm, đội ngũ nhận lỗi và cam kết kiểm điểm, không né tránh trách nhiệm và sẽ có thông tin công khai về việc này.

Với các nhà hảo tâm có nhu cầu phản ảnh, thắc mắc thêm, đội ngũ dự án cũng đính kèm bài đăng một đường link, trong đó có form điền phản hồi.