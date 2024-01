NTK Hà Duy: 'Mua áo dài online là một ván cược may rủi'

Xu hướng sắm áo dài may sẵn trên các sàn TMĐT ngày càng thịnh hành, song tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sáng lập thương hiệu thời trang HA DUY.

Tham gia các cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2008, Ngôi Sao Thời Trang, Ngôi Sao Thiết Kế Thời Trang 2013.

Những dịp Tết gần đây, áo dài ngày càng được ưa chuộng. Xu hướng áo dài đều thay đổi theo từng năm, tùy vào thời tiết các vùng miền dịp cuối năm, cũng như các trào lưu thời trang thịnh hành trong nước và quốc tế.

Việc mua sắm áo dài may sẵn trên các sàn TMĐT ngày càng phổ biến do tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Song, theo tôi, người tiêu dùng cần trang bị một số thông tin để tránh tình trạng "mang về vứt đó".

Xu hướng áo dài phụ thuộc vào các trào lưu thịnh hành và thời tiết mùa Tết. Ảnh minh hoạ: @keiratong.official.

Rủi ro khi mua áo dài online

Tôi cho rằng 2 nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng sắm áo dài trên các nền tảng mua bán trực tuyến là giá cả phải chăng và khả năng tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.

Các xưởng may mặc thưởng sản xuất theo số lượng lớn, dẫn đến giảm giá thành sản phẩm. Những mẫu áo dài giá cả phải chăng vì thế xuất hiện nhiều trên sàn thương mại điện tử, được người dùng ưa chuộng.

Hơn nữa, hoạt động mua sắm online thường diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Khách hàng chỉ cần ngồi nhà, nhấn nút “mua” và chờ đơn hàng được giao đến tận tay.

Việc mua áo dài trực tuyến đặc biệt phù hợp với những người bận rộn dịp cuối năm. Tuy nhiên, quyết định mua sắm này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thứ nhất, khả năng thiết kế nhận về sai lệch số đo là tương đối cao. Khi không được nhà tạo mẫu lấy số đo, tư vấn, khách hàng phải đối mặt với việc mua áo dài quá rộng hoặc quá chật, không tôn dáng khi mặc lên.

Thứ hai, các hình ảnh trên sàn thương mại điện tử chỉ mang tính chất minh hoạ, tham khảo. Việc nhận về những sản phẩm khác hình, không như kỳ vọng là điều khó tránh khỏi.

Xác định kiểu dáng và chất liệu giúp bạn đưa ra quyết định mua áo dài sáng suốt hơn. Ảnh minh hoạ: @vanniebui_cloud.

Để tránh gặp rủi ro không đáng có, các tín đồ thời trang cần lưu ý một số yếu tố liên quan đến kiểu dáng và chất liệu áo dài.

Về kiểu dáng, tôi cho rằng khách hàng nên lựa chọn các thiết kế cách tân, dáng suông. Những tà áo dài truyền thống thường được “đo ni đóng giày” cho người mặc, phải vừa vặn mới phát huy khả năng tôn dáng.

Về chất liệu, khách hàng nên hỏi kỹ người bán về độ co giãn của vải may áo dài. Đối với chất liệu co giãn tốt, bạn có thể mua trang phục đúng kích cỡ hoặc nhỏ hơn 1 size. Đối với chất vải ít co giãn, việc mua áo dài to hơn 1 size giúp các tín đồ thời trang đề phòng rủi ro.

Theo tôi, những thiết kế rộng dễ sửa chữa hơn. Áo dài chật tương đối khó nới ra để vừa vặn với cơ thể người mặc.

Xu hướng áo dài Tết 2024

Trong suốt tiến trình phát triển, thiết kế tà áo dài có nhiều sự thay đổi. Khi may đo áo dài, tôi và các nhà tạo mẫu khác đều phải quan sát, cập nhật các xu hướng mới, điều chỉnh các yếu tố như kiểu dáng, chất liệu sao cho phù hợp với khí hậu và nhu cầu sử dụng của người mặc.

Ví dụ, đối với những mùa Tết lạnh giá, các mẫu áo dài chất liệu dày dặn như nhung, vải tweed được ưa chuộng. Ngược lại, khi thời tiết ấm áp, vải voan, linen lại được lòng người mặc.

Áo dài cách tân, tông màu pastel phù hợp với các tín đồ thời trang trẻ trung. Ảnh minh hoạ: @xeoxo.

Để nhận định về xu hướng áo dài Tết Nguyên đán 2024, tôi chia thành 2 nhóm người mặc. Các tín đồ thời trang trẻ trung và đứng tuổi có những ưu tiên khác nhau khi lựa chọn trang phục truyền thống cho những ngày đầu xuân.

Đối với người mặc trẻ, tôi dự đoán áo dài cách tân với những gam màu trung tính, pastel là sự lựa chọn cho dịp Tết Âm lịch sắp tới. Bên cạnh màu sắc, các chi tiết hiện đại như tua rua, ruy băng, hình in, hoạ tiết lạ mắt cũng được ứng dụng.

Đối với các tín đồ thời trang lớn tuổi hơn, tà áo dài truyền thống là lựa chọn hàng đầu. Đối với các thiết kế chiết eo này, người mặc nên gặp nhà tạo mẫu lấy số đo, nghe tư vấn, tránh nhận về sản phẩm không vừa vặn với tỷ lệ cơ thể.

Người mặc trung tuổi cũng ưu tiên các chất liệu như nhung, lụa, gia tăng sự sang trọng, quý phái. Các phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, khánh cài áo ngọc bích, bông tai đá quý đặc biệt phù hợp với tà áo dài truyền thống.

‘Đẹp khoe, xấu che’

Để chọn áo dài phù hợp với vóc dáng, phong cách, người mặc cần hiểu rõ tỷ lệ cơ thể, sở thích cá nhân. Hiểu bản thân là yếu tố tiên quyết giúp bạn đưa ra quyết định lựa chọn áo dài hợp lý.

Với những tín đồ thời trang có hình thể gầy, áo dài suông là sự lựa chọn tối ưu. Các thiết kế dáng rộng hỗ trợ che khuyết điểm, cân bằng tỷ lệ cơ thể người mặc.

Ngoài ra, bạn cũng cần tránh các chất liệu mỏng như tuyn (tulle), linen. Vải nhẹ có khả năng để lộ hình thể gầy gò.

Với người mặc đậm người hơn, tông màu trầm, tối như đen, đỏ rượu giúp che đi khuyết điểm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn những thiết kế có phần tà dài đến gót chân hoặc chấm đất. Chi tiết này giúp các tín đồ thời trang khéo léo kéo dài đôi chân, tinh tế cân bằng tỷ lệ cơ thể.

Những món phụ kiện đi kèm góp phần quyết định phong cách của set áo dài. Ảnh minh hoạ: @keiratong.official.

Trong khi đặc điểm hình thể là yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn áo dài, phong cách cá nhân lại là cơ sở đưa ra quyết định phối đồ.

Nếu theo đuổi hình tượng truyền thống, muốn xây dựng tạo hình sang trọng, trang nhã, bạn nên cân nhắc những món phụ kiện như túi cói, guốc mộc hay mấn nhỏ.

Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, năng động, người mặc có thể thỏa sức sáng tạo trong phương pháp phối đồ. Chân váy, quần jean đem đến sự kết hợp thú vị với tà áo dài truyền thống.

Đối với tôi, diện áo dài lên người là mặc cả nền văn hoá Việt Nam. Khi chọn trang phục này xuống phố, các tín đồ thời trang góp phần quảng bá nét đẹp truyền thống dân tộc với bạn bè quốc tế.