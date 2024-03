Nội y không để phục vụ ánh nhìn đàn ông

Tôn trọng sự đa dạng hình thể cũng là tinh thần của nhãn hàng đồ lót Savage X Fenty. Thương hiệu được thành lập bởi nữ ca sĩ Rihanna, sử dụng câu nói của ngôi sao này làm tagline: “We want you to feel sexy and have fun doing it” (“Chúng tôi muốn bạn cảm thấy quyến rũ và vui vẻ khi làm điều đó”). Ảnh: Savage X Fenty.