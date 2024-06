Những vụ trộm tranh chấn động thế giới

Năm 2010, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris (Pháp) đã trở thành nạn nhân của một vụ trộm gây chấn động. 5 bức tranh vô giá, bao gồm các tác phẩm The Pigeon with Green Peas của Picasso, Pastoral của Matisse và Olive tree near l'Estaque của Braque, đã biến mất không dấu vết. Tổng giá trị của 5 bức tranh này lên đến hàng trăm triệu euro. Đây được xem là một trong những sự kiện tồi tệ nhất đối với thành phố Paris, sánh ngang với vụ cháy Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: ArtsDot.