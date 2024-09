Những thế lực thao túng lịch sử theo 'Sapiens'

Thông qua 3 hình tượng "Quý cô Xung đột", "Quý cô Chu kỳ", "Quý cô Đế chế", sách "Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh" tập 3 tập trung diễn giải những thế lực thao túng lịch sử.

Một số trang truyện Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh.

Mặc dù là tác phẩm khoa học thường thức được viết dễ hiểu với lối kể chuyện hấp dẫn, song Sapiens: Lược sử loài người vẫn không phải một tác phẩm dễ đọc với những ai không quen đọc sách khoa học và lịch sử.

Hướng đến đối tượng những độc giả không thường xuyên của dòng sách này, tác giả Yuval Harari đã hợp tác với các nghệ sĩ truyện tranh nổi tiếng David Vandermeulen (đồng sáng tác) và Daniel Casanave (họa sĩ minh họa) chuyển thể Sapiens: Lược sử loài người thành bộ truyện tranh Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh.

Các tập sách với tranh màu sinh động và lời thoại dễ hiểu, giúp bộ truyện trở nên hấp dẫn hơn với độc giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em.

Dự kiến bộ truyện bao gồm 4 tập dựa trên 4 phần chính của tác phẩm gốc. Tập 1: Khởi đầu của loài người đã được phát hành vào tháng 4/2021, Tập 2: Các trụ cột của nền văn minh phát hành vào tháng 11/2021. Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8/2024.

Cuộc thi thế lực thao túng lịch sử

Tập 3 của bộ truyện tập trung vào việc diễn giải những thế lực thao túng lịch sử dưới dạng một cuộc thi tài năng được gọi là "Evolution" (Tiến hóa). Trong cuộc thi này, các thí sinh sẽ trình bày xem họ có phải là thế lực thao túng lịch sử hay không, và sẽ có một ban giám khảo chấm điểm cho các thí sinh, bao gồm Harari.

Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử thuộc bộ truyện Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh. Ảnh: O.P.

Ba thí sinh đầu tiên tham gia cuộc thi là: “Ngài Ngẫu nhiên”, đại diện cho sự tình cờ của lịch sử, coi lịch sử là bất định, không có quy luật nào hết; “Quý cô Xung đột”, đại diện cho sự cạnh tranh giữa các quốc gia, dân tộc, với ý nghĩa rằng kẻ mạnh sẽ thắng, lịch sử là do kẻ mạnh viết nên; “Quý cô Chu kỳ”, đại diện cho sự trỗi dậy và suy tàn của mọi nền văn minh, là một vòng lặp lịch sử tất yếu. Ba thí sinh này đều được điểm ở mức trung bình, tuy nhiên, ban giám khảo lại chưa thỏa mãn với màn trình diễn của họ.

Sau đó đến lượt ba thí sinh có phần nổi bật hơn. “Quý cô Đế chế” đại diện cho quyền lực của đế quốc, thế lực đã luôn thôn tính những quốc gia nhỏ, thống nhất thành một vùng đất lớn. Trong quá trình đó đế quốc cũng đồng hóa khu vực bị thôn tính đi theo văn hóa, tập quán chung.

“Đội trưởng Đô-la” đại diện cho tiền bạc, là thứ giúp mọi người trao đổi với nhau, với mục đích chung là mua được thứ mình muốn và bán đi thứ mình thừa. Công cụ đơn giản này đã có từ xa xưa và tồn tại dưới nhiều hình thức, như vỏ sò, những con dao, lúa mạch... “Người bay” đại diện cho tôn giáo, là thứ gắn kết con người theo một đức tin chung. Trong đó có đề cập tới Kitô giáo, cuộc đời Đức Phật...

Cả ba thí sinh này đều có điểm rất cao và bằng nhau. Rốt cục vẫn chưa thể tìm ra thí sinh chiến thắng. Cuối cùng là sự xuất hiện của một thí sinh bí ẩn tên là Khoa học sẽ xuất hiện trong Tập 4 của bộ truyện.

Tạo hình Yuval Noah Harari trong sách (góc trái). Ảnh: O.P.

Yuval Noah Harari sinh năm 1976, là nhà sử học nổi tiếng người Israel. Sapiens - Lược sử loài người xuất bản bằng tiếng Do Thái vào năm 2011 và sau đó bằng tiếng Anh vào năm 2014. Đến nay sách đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ khác.

Yuval Noah Harari còn chấp bút một số cuốn sách khác cũng rất nổi tiếng: Homo Deus: Lược sử tương lai, 21 bài học cho thế kỷ 21...

Cuối tháng 9 này, bản tiếng Việt cuốn sách mới của ông Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI (Nexus: Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo) dự kiến ra mắt cùng lúc với phiên bản các ngôn ngữ khác.

David Vandermeulen sinh năm 1968, là một nhà văn và họa sĩ truyện tranh nổi tiếng người Bỉ nói tiếng Pháp. Daniel Casanave sinh năm 1963 tại Ardennes, Pháp, là người sáng lập nhà xuất bản Éditions Traverses, là tác giả truyện tranh, tranh biếm họa cho các dòng sách thiếu nhi, phim hoạt hình, báo chí.