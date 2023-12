Những bức tranh cuối cùng của Van Gogh

Những tác phẩm của Van Gogh trong thời kỳ này được đánh dấu bằng phong cách nhiệt huyết sáng tạo. Trong đó, ông đã vẽ 73 bức tranh và 33 bản vẽ, bao gồm cả các kiệt tác được ca ngợi như Portrait of Dr Paul Gachet, The Church in Auvers-sur-Oise, và Wheatfield with Crows... Trong ảnh là bức tranh Bords de l’Oise à Auvers-sur-Oise (1890).