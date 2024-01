Nhóm đối tượng dùng mìn đánh cá làm mồi nhậu

Cơ quan công an làm rõ hành vi của đối tượng Loan Văn Cóc (SN 1996) cùng đồng bọn dùng mìn đánh cá làm mồi nhậu.

Ngày 29/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đề nghị VKSND tỉnh truy tố bị can Loan Văn Cóc về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”; Phùn A Tài, Phàng A Si cùng về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 7/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” xảy ra ngày 27/10/2023 tại thôn 7, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, do Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà khởi tố bàn giao.

Bị can Loan Văn Cóc

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định ngày 27/10/2023, Loan Văn Cóc (sinh năm 1996) rủ Phùn A Tài (sinh năm 1995), Phàng A Si (sinh năm 1995 cùng trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại bản Lý Quáng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà.

Cóc chuẩn bị thuốc nổ, kíp nổ, sau đó Tài điều khiển môtô đón Si và Cóc đến bản Lý Quáng đánh cá. Đến nơi, Cóc lấy ra các thỏi thuốc nổ, kíp nổ, cuộn dây dẫn điện và trực tiếp đấu nối, còn Si có nhiệm vụ tháo gỡ các cuộn dây dẫn diện để Cóc dùng đấu nối với kíp điện, thuốc nổ, Tài có nhiệm vụ tháo bình ắc quy xe máy đấu điện kích nổ. Sau khi đấu nối xong, Cóc hướng dẫn Tài dùng hai đầu dây điện đấu vào hai cực của bình ắc quy kích nổ.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, 3 đối tượng trên cầm theo số vật liệu nổ còn lại gồm 4 thỏi thuốc nổ, 14 kíp nổ, 3 cuộn dây dẫn điện về và đem số cá đánh bắt được đến quán ăn ở thôn 4, xã Quảng Sơn nấu cá, uống rượu.

Đến khoảng 21h, cả 3 ra về đến thôn 7, xã Quảng Long, huyện Hải Hà bị Công an huyện Hải Hà kiểm tra, phát hiện số vật liệu nổ trên.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Loan Văn Cóc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà thu giữ thêm 27 kíp nổ điện và 2 cuộn dây dẫn điện. Loan Văn Cóc khai nhận số vật liệu nổ trên do đối tượng này nhặt được.