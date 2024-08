Người Trung Quốc từ bỏ idol, hâm mộ 'nữ thần điền kinh'

Chiều cao 1,9 m, bờ vai rộng, mái tóc đen mềm mại và cơ bụng 6 múi vốn là đặc điểm nhận dạng của các thần tượng châu Á. Tuy nhiên trên thực tế, đây là đặc trưng ngoại hình của kình ngư ​​Wang Shun - người vừa giành huy chương đồng ở nội dung bơi hỗn hợp 200 m tại Olympic Paris 2024.

Với thành tích ấn tượng ở Thế vận hội, Wang Shun nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Vẻ ngoài nổi bật giúp vận động viên này được ví như idol C-Pop, theo Jing Daily.

Những ‘ngôi sao’ mới sáng

“Các vận động viên sở hữu vẻ đẹp khác hẳn minh tinh”, một người dùng để lại bình luận trên mạng xã hội.

Hashtag #WangShun cũng ghi nhận 180 triệu lượt xem trên mạng xã hội Xiaohongshu.

Tuy nhiên, Wang chỉ là một trong số những vận động viên Olympic Trung Quốc sở hữu ngoại hình ấn tượng. Vận động viên thể dục dụng cụ Zhang Boheng cũng được khán giả yêu, tạo ra “cơn sốt” khi giành tấm huy chương bạc danh giá.

Kình ngư Pan Zhanle thu hút sự quan tâm khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng với chiến thắng ở nội dung bơi tự do 100 m nam. Mạng xã hội Trung Quốc lập tức ca ngợi vận động viên này như người hùng của thể thao quốc gia.

“Anh ấy tỏa ra hào quang của nhà vô địch thế giới”, khán giả thể thao bình luận trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc sải bước thần thái của vận động viên bơi lội Qin Haiyang và màn xuất hiện tại Olympic của “nữ thần điền kinh” Wu Yanni cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Mặc dù những khoảnh khắc ấn tượng tại Thế vận hội đến bất ngờ, nhiều nhãn hàng đã dự liệu được những phút tỏa sáng của các vận động viên Olympic.

Vào tháng 4, nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre đã mời kình ngư ​​Wang Shun vào vị trí Bạn thân thương hiệu (Friend of the House). Trong khi đó, nhãn hàng Tag Heuer cũng nhanh chóng bổ nhiệm Qin Haiyang trở thành đại sứ thương hiệu.

Nước đi chiến lược của thương hiệu

Hào quang sau Olympic của các vận động viên góp phần làm gia tăng giá trị truyền thông tự nhiên thông qua các nền tảng mạng xã hội. Vì thế, nước đi hợp tác được xem là một phần chiến lược tiếp thị của các nhãn hàng.

Không còn hứng thú với những diễn viên, ca sĩ có nhiều bê bối đời tư, khán giả Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng sang người chơi thể thao. Họ được cho là ít gây tranh cãi hơn, dễ dàng tạo thiện cảm với số đông.

Tuy nhiên, các vận động viên cũng không miễn nhiễm với tranh cãi. Kình ngư Wang Shun đã bị nghi sử dụng doping tại Thế vận hội Tokyo được tổ chức vào năm 2021. Vận động viên này phủ nhận kết quả, khẳng định trong sạch.

Tương tự, thành tích của Pan Zhanle tại Olympic Paris cũng dấy lên nghi ngờ. Huấn luyện viên người Australia Brett Hawke nói rằng: “Đây là điều không thể đối với một vận động viên”.

Những rủi ro này là điều các thương hiệu nên cân nhắc khi xây dựng mối quan hệ hợp tác với các vận động viên. Tuy nhiên, phần lớn sự cố mà họ gặp phải đều ở mức an toàn, không đáng ngại bằng các diễn viên, ca sĩ.

“Nếu bạn hâm mộ các vận động viên, thần tượng của bạn có thể giành huy chương vàng Olympic. Nếu bạn theo dõi các ngôi sao, thần tượng của bạn có thể trở thành tội phạm vào một ngày nào đó”, một khán giả nói.

